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Посольство РФ сообщило о допросах прибывающих в Великобританию россиян

10:04 15.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Посольство России в Лондоне сообщило о задержаниях и допросах сотрудниками силовых структур Великобритании российских граждан, прилетающих в страну.

Как пишет «Интерфакс», посольство стало получать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, которые прибывают в страну на законных основаниях, при наличии действующей британской визы.

В диппредставительстве рекомендуют всем, кто столкнулся с подобной ситуацией в аэропортах до или после прохождения паспортного контроля, сообщить об этом в посольство по электронной почте (info@rusemb.org.uk). Все сообщения будут приниматься на основе конфиденциальности для «учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан».

Темы: Россия, Великобритания
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Комментарии читателей
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15.05.2018, 18:39
Гость: не надо наговаривать и нагнетать панику

Это не допросы, а обычное собеседование с какой целью посещаете страну? Ответить на вопросы и возможно заполнить анкету.
Цель визита: туризм учёба работа гости
Проживание: отель частный сектор
Продолжительность нахождения в стране

-
15.05.2018, 17:45
Гость: из киева

Точно так же обращаются с приезжающими из Ирана, КНДР и прочих враждебных западному миру стран. Ребята-россияне, а что вас удивляет - после радиоактивного и химического террактов, совершенных в Британии российскими гражданами и явно с санкции российской власти (во всяком случае, британские власти, СМИ и общественное мнение считают именно так)? Логично, что они в каждом из вас подозревают потенциального убийцу. Добрая репутация - штука очень хрупкая. Вы свою разбили.
15.05.2018, 17:33
Гость: Русфанат

Логика англичан проста: они надеются что мы в ответ на их бесчинства в отношении своих граждан начнём задерживать и допрашивать их граждан. После чего они скажут, что предупреждали своих граждан, что ехать в Россию на ЧМ по футболу не безопасно и, глядите-ка, "оказались правы"! Так инглези?
А мы вот возьмём и не будем задерживать и допрашивать их граждан! Что - облом?
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