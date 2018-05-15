Посольство РФ сообщило о допросах прибывающих в Великобританию россиян

Посольство России в Лондоне сообщило о задержаниях и допросах сотрудниками силовых структур Великобритании российских граждан, прилетающих в страну.

Как пишет «Интерфакс», посольство стало получать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, которые прибывают в страну на законных основаниях, при наличии действующей британской визы.

В диппредставительстве рекомендуют всем, кто столкнулся с подобной ситуацией в аэропортах до или после прохождения паспортного контроля, сообщить об этом в посольство по электронной почте (info@rusemb.org.uk). Все сообщения будут приниматься на основе конфиденциальности для «учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан».