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СМИ: Германия получила формулу «Новичка» в девяностых годах

07:59 17.05.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Федеральная разведывательная служба Германии в начале девяностых получила формулу отравляющего вещества «Новичок», которым, как предполагается, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Такой вывод после совместного расследования сделали журналисты немецких газет Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов WDR и NDR.

Как сообщается со ссылкой на неназванных участников операции, российский ученый, который сотрудничал со спецслужбами ФРГ, предложил предоставить им образец «Новичка» в обмен на переезд в Германию. Впоследствии он какое-то время жил в ФРГ под охраной немецких военных, выяснили журналисты. Имя этого ученого в материале не называется.

Немецкие власти не хотели быть причастными к изучению химического оружия, поэтому полученный из России образец был доставлен в лабораторию в Швеции. Где он находится сейчас, неизвестно. Шведское правительство не смогло оперативно ответить на этот вопрос.

Германия в итоге получила только формулу вещества, утверждают немецкие журналисты. По распоряжению канцлера Гельмута Коля она была передана разведкам дружественных стран, включая Великобританию и США. Впоследствии некоторые государства НАТО произвели небольшое количество «Новичка», чтобы протестировать средства защиты от него, утверждают немецкие журналисты.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Великобритания заявила, что против них было использовано разработанное в СССР нервно-паралитическое вещество «Новичок», и обвинила в отравлении Россию.

Российские власти отрицают причастность к инциденту. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в 1990-х годах российские ученые вывезли из страны технологии, которые потом развивали на Западе, в частности, в США, Великобритании, Словакии и Швеции. Там, по ее словам, и было придумано название «Новичок».

После утверждений российского МИД президент Чехии Милош Земан поручил спецслужбам проверить, мог ли в стране производиться «Новичок». В начале мая он сообщил, что в стране было выделено небольшое количество вещества. Минобороны Чехии заявило, что «Новичок» производился в микродозах для отработки мер химической защиты и уничтожался сразу после испытаний.

Отравление Скрипалей стало поводом для дипломатического кризиса. Около тридцати стран, включая Великобританию и США, выслали более 150 российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Германия
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Комментарии читателей
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17.05.2018, 11:19
Гость: Доктор психбольницы

Если в кране нет воды, значит выпили еврейско-кацапские кооперативщики! Всё верно. Это весеннее обострение у вас, батенька. Не волнуйтесь только. Наши специалисты уже ждут Вас.
17.05.2018, 10:29
Гость: 13 версия Боинга

"Он быстро оборачивает обвинения обличителя против него самого,и обличитель становится лжецом, нарушителем спокойствия,террористом.Нет ничего более ошибочного,как пытаться защищаться.Именно этого хочет е(к).Он способен каждый день выдумывать новую ложь,на которую его противнику придётся отвечать,в результате чего противник будет тратить слишком много времени на собственную защиту и у него не останется времени на то,чего е(к) действительно боится:на нападение.В конце концов обвиняемый становится обвинителем,шумно сажающим прежнего обвинителя на скамью подсудимых"
Именно по такой схеме и живет еврейско-кацапский кооператив(интернационал,кагал) в России.Практика по этой схема начала осуществляться с 1917г.Как классика цинизма- убийства мирных граждан(в том числе и детей!) в Хельсинки 30 ноября 1939 года,преподносимые как доставка гуманитарных грузов,убийство 300 пассажиров в Боинге в 2014г на Донбассе (в том числе и детей!) и обрастание этого злодеяния всевозможными версиями-отмазками.А символом этого кагала-изверга является убойная статья :"Десять лет без права переписки".
А что касается "die zeit" то на "человека (журналиста,главного редактора и т.д.) можно воздействовать с помощью водки(денег,солидных денег!),шантажа и угрозы убийством"
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