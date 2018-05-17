СМИ: Германия получила формулу «Новичка» в девяностых годах

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Федеральная разведывательная служба Германии в начале девяностых получила формулу отравляющего вещества «Новичок», которым, как предполагается, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Такой вывод после совместного расследования сделали журналисты немецких газет Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов WDR и NDR.

Как сообщается со ссылкой на неназванных участников операции, российский ученый, который сотрудничал со спецслужбами ФРГ, предложил предоставить им образец «Новичка» в обмен на переезд в Германию. Впоследствии он какое-то время жил в ФРГ под охраной немецких военных, выяснили журналисты. Имя этого ученого в материале не называется.

Немецкие власти не хотели быть причастными к изучению химического оружия, поэтому полученный из России образец был доставлен в лабораторию в Швеции. Где он находится сейчас, неизвестно. Шведское правительство не смогло оперативно ответить на этот вопрос.

Германия в итоге получила только формулу вещества, утверждают немецкие журналисты. По распоряжению канцлера Гельмута Коля она была передана разведкам дружественных стран, включая Великобританию и США. Впоследствии некоторые государства НАТО произвели небольшое количество «Новичка», чтобы протестировать средства защиты от него, утверждают немецкие журналисты.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Великобритания заявила, что против них было использовано разработанное в СССР нервно-паралитическое вещество «Новичок», и обвинила в отравлении Россию.

Российские власти отрицают причастность к инциденту. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в 1990-х годах российские ученые вывезли из страны технологии, которые потом развивали на Западе, в частности, в США, Великобритании, Словакии и Швеции. Там, по ее словам, и было придумано название «Новичок».

После утверждений российского МИД президент Чехии Милош Земан поручил спецслужбам проверить, мог ли в стране производиться «Новичок». В начале мая он сообщил, что в стране было выделено небольшое количество вещества. Минобороны Чехии заявило, что «Новичок» производился в микродозах для отработки мер химической защиты и уничтожался сразу после испытаний.

Отравление Скрипалей стало поводом для дипломатического кризиса. Около тридцати стран, включая Великобританию и США, выслали более 150 российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами.