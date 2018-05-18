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Сергея Скрипаля выписали из британской больницы

12:50 18.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного в начале марта в Солсбери, выписали из больницы. Об этом сообщает Sky News.

«Хотя эти пациенты и выписаны, их право на врачебную тайну не дает нам подробно рассказывать, как их лечили. Но после такого тяжелого отравления нервно-паралитическим веществом необходимо стабилизировать пациентов и поддерживать в них жизнь, пока их тела не смогут производить больше ферментов вместо тех, что были отравлены», — заявил представитель больницы.

Накануне Sky News сообщил, что полиция продолжает допрашивать Сергея Скрипаля в больнице. В частности, его расспрашивают о его поездках в Лондон и за границу, а также ежемесячных встречах в ресторане с предполагаемым куратором из MI6.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в английском городе Солсбери 4 марта. Несколько недель они пробыли в коме, но затем пришли в сознание. 9 апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль.

Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. Великобритания утверждает, что это был разработанный в СССР яд «Новичок», и возлагает ответственность за отравление на Россию. Россия отрицает как причастность к преступлению, так и факт работы над ядом под таким названием.

Отравление Скрипалей стало поводом для ухудшения отношений России и стран Запада. Великобритания, США и другие страны выслали в общей сложности 150 российских дипломатов; Россия ответила симметрично.

Темы: Дело Сергея Скрипаля
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 18:19
Гость: авпр

Опять подставуа теперь и пока без смертей.
18.05.2018, 13:18
Гость: невозможно выписаться из больницы

не будучи больным.
Походу скрипалей никто не травил и в больнице их вообще не было, а все это дешевый спектакль.
18.05.2018, 13:00
Гость: тоже-врач

Каждая английская Скорая имет в аптечке антидот против новичка и их парамедики вводят его сразу при первых же признаках отравления. Другого объяснения выздоровлению после БОВ придумать не могу. Иначе отравленный просто не доехал бы до больницы. А доза должна была быть гигантской. полицейский отравился за секунды пребывания в очаге химического заражения, а Скрипали дышали отравленным воздухом более четверти часа. Хотя новичок убивает за минуты.
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Пора по примеру Украины подавать в МУС за возмещением убытков от английской лжи. Ну а пострадавшие частники могут обратиться в хамовнический суд.
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