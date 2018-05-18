Сергея Скрипаля выписали из британской больницы

12:50

Бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного в начале марта в Солсбери, выписали из больницы. Об этом сообщает Sky News.

«Хотя эти пациенты и выписаны, их право на врачебную тайну не дает нам подробно рассказывать, как их лечили. Но после такого тяжелого отравления нервно-паралитическим веществом необходимо стабилизировать пациентов и поддерживать в них жизнь, пока их тела не смогут производить больше ферментов вместо тех, что были отравлены», — заявил представитель больницы.

Накануне Sky News сообщил, что полиция продолжает допрашивать Сергея Скрипаля в больнице. В частности, его расспрашивают о его поездках в Лондон и за границу, а также ежемесячных встречах в ресторане с предполагаемым куратором из MI6.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в английском городе Солсбери 4 марта. Несколько недель они пробыли в коме, но затем пришли в сознание. 9 апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль.

Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. Великобритания утверждает, что это был разработанный в СССР яд «Новичок», и возлагает ответственность за отравление на Россию. Россия отрицает как причастность к преступлению, так и факт работы над ядом под таким названием.

Отравление Скрипалей стало поводом для ухудшения отношений России и стран Запада. Великобритания, США и другие страны выслали в общей сложности 150 российских дипломатов; Россия ответила симметрично.