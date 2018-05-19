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В Виндзоре проходит свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл

15:27 19.05.2018

В Виндзорском замке недалеко от Лондона в субботу проходит главное общественное событие года в Британии - свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл.

Жених приехал в церковь в сопровождении шафера — принца Уильяма. Невеста прибыла в компании своей матери Дории Рэгланд.

Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals). В такой же форме и его шафер, и мальчики-пажи. Невеста одета в платье, созданное Клэр Уэйт Келлер, первой женщиной — художественным директором дома Givenchy. Платье с открытыми плечами и длинной фатой дополняет минимум украшений — бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года, сообщает РИА Новости. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций.

Темы: Великобритания
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Комментарии читателей
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19.05.2018, 23:09
Гость: Evgen

Да ладно народ.Во первых,прынц не тех кровей,что бы что то обсуждать.Диана не была идеалом целомудрия.Во время гибели она была беременна третьим ребёнком.Об этом писали везде.И в отличии от старшего брата он ведёт себя на много вольней.Т.К. знает,как себя вести перед аглицкими снобами.Он знает,что шансов на корону у него нет.
19.05.2018, 23:02
Гость: гость

Старший принц женился на еврейке. младший на негритянке. Мило!
19.05.2018, 20:58
Гость: О времена, о нравы (в королевских семействах)

Девушке 36 лет, разведена, бывшая американская фотомодель и актриса,
отец — белый с голландскими и ирландскими корнями, мать — афроамериканка. Ее отец был режиссером по свету, мать — социальным работником и преподавателем йоги.
По данным американского исследователя Гэри Бойда Робертса, отец Меган является прямым потомком короля Англии Эдуарда III. Таким образом, Гарри и Меган родственники в 17 колене.

Согласно новым правилам престолонаследия, Гарри не потеряет права на наследование британского престола после заключения брака с Меган несмотря на то, что она католичка.
После свадьбы Меган Маркл стала Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской.

Все могут короли(принцы)!
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