В Виндзоре проходит свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл

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В Виндзорском замке недалеко от Лондона в субботу проходит главное общественное событие года в Британии - свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл.

Жених приехал в церковь в сопровождении шафера — принца Уильяма. Невеста прибыла в компании своей матери Дории Рэгланд.

Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals). В такой же форме и его шафер, и мальчики-пажи. Невеста одета в платье, созданное Клэр Уэйт Келлер, первой женщиной — художественным директором дома Givenchy. Платье с открытыми плечами и длинной фатой дополняет минимум украшений — бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года, сообщает РИА Новости. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций.