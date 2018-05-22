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В Раде поддержали идею уничтожения Крымского моста

11:07 22.05.2018
Фото с сайта most.life
Фото с сайта most.life
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук поддержал призыв журналиста The Washington Examiner Тома Рогана уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

В интервью телеканалу «112 Украина» Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост, назвав его «вражеской инфраструктурой».

«Она объединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. При освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект», - заявил он.

Он добавил, что любая страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт. Мосийчук заявил, что обязательно сделал бы это, если бы занимал пост министра обороны страны.

На прошлой неделе журнал The Washingtin Examiner опубликовал статью журналиста Тома Рогана, где он назвал Крымский мост «возмутительным оскорблением» Украины и предложил нанести по нему удар. Следственный комитет России завел на Рогана и редактора издания уголовное дело за «публичный призыв к террористической деятельности на территории Российской Федерации».

Темы: Крым, Внутриполитическая ситуация на Украине, Отношения России и Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 15:07
Гость: Гриша

Ну так в бой, Пан мосейчук. За чем дело стало. Ракетоносцы осёдланы?
22.05.2018, 14:50
Гость: полухохол

Очередной "хряк"с табличкой "мосейчук" активизировался в "микрофонной войне"(на большее нет сил и разрешения).Босота трусливая,если попрыгали перед Крымом с поезда,где ждали жители с кольем в 2014,то сегодня только "хрюкать"и остается.
22.05.2018, 14:34
Гость: Бтр

В раде собралось всё украинское отребье , весь экскремент человеческий концентрированный.
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