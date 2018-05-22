В Раде поддержали идею уничтожения Крымского моста

11:07

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук поддержал призыв журналиста The Washington Examiner Тома Рогана уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

В интервью телеканалу «112 Украина» Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост, назвав его «вражеской инфраструктурой».

«Она объединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. При освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект», - заявил он.

Он добавил, что любая страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт. Мосийчук заявил, что обязательно сделал бы это, если бы занимал пост министра обороны страны.

На прошлой неделе журнал The Washingtin Examiner опубликовал статью журналиста Тома Рогана, где он назвал Крымский мост «возмутительным оскорблением» Украины и предложил нанести по нему удар. Следственный комитет России завел на Рогана и редактора издания уголовное дело за «публичный призыв к террористической деятельности на территории Российской Федерации».