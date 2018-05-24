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Украина ввела санкции против МИА «Россия сегодня»

13:34 24.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Власти Украины ввели санкции в отношении проектов МИА «Россия сегодня», а также РИА Новости Украина. Соответствующие изменения в санкционный список внес президент Украины Петр Порошенко «на основании решения СНБО от 2 мая».

Ограничительные меры, в числе прочего, включают блокировку доступа на территории страны к сайтам РИА Новости, «Р-Спорта» и «Прайма», а также сайту РИА Новости Украина, и замораживание их активов.

В расширенный санкционный список также включены российские бизнесмены, в отношении которых в начале апреля ввели санкции США, в том числе Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

В середине мая был арестован глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его обвинили в госизмене. В офисе РИА Новости Украина — подразделения «России сегодня» — прошел обыск.

МИД России в связи с задержанием Вышинского направил Украине ноту протеста, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 144 («воспрепятствование законной деятельности журналиста» и 299 УК РФ («привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности»).

В мае 2017 года власти Украины внесли в санкционный список крупнейшие российские сайты и сервисы, в том числе «ВКонтакте», Mail.ru, «Одноклассники» и «1С», обязав провайдеров блокировать к ним доступ.

Темы: Отношения России и Украины, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ и журналистика, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 19:47
Гость: полухохол

А чего-бы "не ввести",хозяин разрешает:забирать,арестовывать,стрелять-убивать,....Все одно,ведь,Кремль не сторона конфликта и в "соблюдении"...
24.05.2018, 16:54
Гость: А, Моська,

знать она сильна, коль лает на Слона.
24.05.2018, 14:44
Гость: Про демократию на Украине

При Януковиче украинская полиция проводила в год не более 10 тысяч обысков, при майданной власти - свыше 150 тысяч.
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