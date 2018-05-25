Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17

11:54

Власти Нидерландов и Австралии официально возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Об этом сообщает BBC News.

Обе страны призвали Москву к переговорам для поиска решения по установлению справедливости в деле о катастрофе рейса MH17. «Возможным следующим шагом является передача дела в международный суд», — отмечается в заявлении.

24 мая Объединенная следственная группа выпустила новый отчет о крушении пассажирского «Боинга» под Донецком 17 июля 2014 года. Следователи заявили, что лайнер был сбит «Буком», принадлежащим российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

В ответ Владимир Путин заявил, что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании». Минобороны России в свою очередь заявило, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной.

Ранее выводы следствия о крушении MH17 поддержали и США. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что власти США полностью уверены в выводах расследования международной следственной группы. Американское дипломатическое ведомство напомнило о требовании Совета безопасности ООН, предписывающем всем странам сотрудничать в полной мере в установлении виновных в катастрофе рейса MH17, и потребовало от России отчитаться о своей роли в инциденте.

"Пришло время для России прекратить врать и объяснить свою роль в катастрофе MH17", - заявила Нойерт.