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Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17

11:54 25.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Власти Нидерландов и Австралии официально возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Об этом сообщает BBC News.

Обе страны призвали Москву к переговорам для поиска решения по установлению справедливости в деле о катастрофе рейса MH17. «Возможным следующим шагом является передача дела в международный суд», — отмечается в заявлении.

24 мая Объединенная следственная группа выпустила новый отчет о крушении пассажирского «Боинга» под Донецком 17 июля 2014 года. Следователи заявили, что лайнер был сбит «Буком», принадлежащим российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

В ответ Владимир Путин заявил, что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании». Минобороны России в свою очередь заявило, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной.

Ранее выводы следствия о крушении MH17 поддержали и США. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что власти США полностью уверены в выводах расследования международной следственной группы. Американское дипломатическое ведомство напомнило о требовании Совета безопасности ООН, предписывающем всем странам сотрудничать в полной мере в установлении виновных в катастрофе рейса MH17, и потребовало от России отчитаться о своей роли в инциденте.

"Пришло время для России прекратить врать и объяснить свою роль в катастрофе MH17", - заявила Нойерт.

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 18:19
Гость: Влад 33

Ерничать и я могу, вот только «вешать» на Россию ( иль на кого бы то ни было!) - нельзя! Сам я , сопоставив все «за» и «против», пришёл к мнению о котором поведал ранее!
Блеф Украины не прикрыт ни чем и основан на том, что «нам так сказали»... -Позор!
25.05.2018, 17:12
Гость: Владику

А как же небо было закрывать,если "опполченцы" использовали самое мощное оружие ПЗРК-с максимальной высотой 4 км-это из официальных источников ДНР и где вы взяли Бук,ведь малазиец на 9 км летел? Здесь у вас неувязочка и свои преступления не получится переложить на других!
25.05.2018, 17:07
Гость: Трезвяку

Можешь уже одеваться и искать сапоги,сбили Боинг,пора и на фронт,где тебе голову открутят!!!
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