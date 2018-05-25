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Израиль разрешил открывать огонь по палестинским протестующим

18:05 25.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Верховный суд Израиля отклонил два прошения правозащитных организаций о запрете Армии обороны Израиля открывать огонь по палестинским протестующим на границе с сектором Газа, пишет The Times of Israel.

Судья заявил, что экстремистские группировки, такие как ХАМАС, специально смешивают боевиков с мирными гражданами, в том числе с женщинами и детьми, тем самым усложняя задачу военным.

Адвокаты правозащитных организаций заявили, что действия военных не соответствуют международным стандартам применения силы, а законы и обычаи ведения войны в случае этого конфликта неприменимы. «Открывать огонь на поражение против безоружных граждан, которые не представляют угрозы, - незаконно», - сказали они.

В свою очередь израильская сторона отметила, что протесты, к которым призывает ХАМАС, не могут считаться демонстрациями мирных граждан.

В конце марта мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Всего с начала протестов погибли 79 палестинцев, ранения получили более 2,2 тысячи человек.  

Темы: Израиль, Палестино-израильский конфликт
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 21:08
Гость: охотник за бакланами

С георгиевской ленточкой можно ,в РФ давно есть такой закон
25.05.2018, 20:17
Гость: факт

Эти "мирные" граждане пусть протестуют мирно.БЕЗ бутылок Молотова, ножниц по металлу и камней в руках.
25.05.2018, 20:17
Гость: НИКОЛАЙ

А никто ему это и не запрещал никогда. У него ж старший брат - криминальный авторитет, пахан... сша называется.
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