Браудера отпустили через час после задержания
Примерно через час после задержания Уильяма Браудера отпустили после того, как выяснилось, что ордер на его арест истек. Как заявил «Интерфаксу» представитель фонда Hermitage Capital, ранее Интерпол признал преследование Браудера в России политическим.
Финансист из Великобритании Уильям Браудер работал в России с середины 1990-х, активно инвестируя в акции российских компаний.
Юрист фонда Браудера Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии Магнитский был арестован по делу об уклонении фондом от налогов и в 2009 году умер в СИЗО.
В России в отношении Уильяма Браудера вынесены два заочных приговора. В 2013 году его осудили на девять лет заключения за мошенничество и неуплату налогов на сумму более 522 миллионов рублей. В декабре 2017 года Браудер был приговорен к девяти годам колонии и штрафу 200 тысяч рублей по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого для России составил более 3,5 миллиарда рублей.