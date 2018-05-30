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Браудера отпустили через час после задержания

12:54 30.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Примерно через час после задержания Уильяма Браудера отпустили после того, как выяснилось, что ордер на его арест истек. Как заявил «Интерфаксу» представитель фонда Hermitage Capital, ранее Интерпол признал преследование Браудера в России политическим.

Финансист из Великобритании Уильям Браудер работал в России с середины 1990-х, активно инвестируя в акции российских компаний.

Юрист фонда Браудера Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии Магнитский был арестован по делу об уклонении фондом от налогов и в 2009 году умер в СИЗО.

В России в отношении Уильяма Браудера вынесены два заочных приговора. В 2013 году его осудили на девять лет заключения за мошенничество и неуплату налогов на сумму более 522 миллионов рублей. В декабре 2017 года Браудер был приговорен к девяти годам колонии и штрафу 200 тысяч рублей по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого для России составил более 3,5 миллиарда рублей. 

Темы: Испания, Задержания подозреваемых по громким уголовным делам, Расследования в России
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 18:58
Гость: Горжусь КПСС!

Товарищ Браудер- внук Генерального Секретаря Компартии США! И миллиардер!
Деньги советских трудящихся попали в надежные руки.
30.05.2018, 16:44
Гость: Бтр

По ошибке задержали.
30.05.2018, 16:11
Гость: Русфанат

А что, кто-то думал, что Браудера доставят в Россию на "блюдечке с голубой каёмочкой"?Смешные ребята! Его задержали. Он дал объяснения. Ему тут же поверили. Вот и всё! И зачем нам этот цирк? Браудера и подобных ему надо, как делают в Израиле, похищать, переправлять как груз в состоянии анабиоза и судить... по НАШИМ законам.
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