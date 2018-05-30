Браудера отпустили через час после задержания

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Примерно через час после задержания Уильяма Браудера отпустили после того, как выяснилось, что ордер на его арест истек. Как заявил «Интерфаксу» представитель фонда Hermitage Capital, ранее Интерпол признал преследование Браудера в России политическим.

Финансист из Великобритании Уильям Браудер работал в России с середины 1990-х, активно инвестируя в акции российских компаний.

Юрист фонда Браудера Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии Магнитский был арестован по делу об уклонении фондом от налогов и в 2009 году умер в СИЗО.

В России в отношении Уильяма Браудера вынесены два заочных приговора. В 2013 году его осудили на девять лет заключения за мошенничество и неуплату налогов на сумму более 522 миллионов рублей. В декабре 2017 года Браудер был приговорен к девяти годам колонии и штрафу 200 тысяч рублей по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого для России составил более 3,5 миллиарда рублей.