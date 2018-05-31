Опубликовано видео уничтожения техники украинской армии под Горловкой

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Был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники

В Сети появилась видео уничтожения бронетехники украинской армии под Горловкой.

По словам автора ролика, горящие и взрывающиеся машины были сняты с помощью беспилотника. «Был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники», - написал он в Facebook.

Напомним, вооруженные столкновения в районе Горловки начались полторы недели назад. Бои стали самыми серьезными за последние несколько месяцев. По данным издания «Страна.ua», данное обострение связано с попыткой украинских военных «затянуть петлю» вокруг Донецка. В частности отмечалось, ВСУ рассчитывают захватить стратегические высоты, чтобы впоследствии занять и саму Горловку. Силовики рассматривают город в качестве стратегического плацдарма для наступления на Дебальцево и Енакиево, и далее — на Донецк.