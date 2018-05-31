]]> ]]>
Главная В мире Новости

Опубликовано видео уничтожения техники украинской армии под Горловкой

09:47 31.05.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники

В Сети появилась видео уничтожения бронетехники украинской армии под Горловкой.

По словам автора ролика, горящие и взрывающиеся машины были сняты с помощью беспилотника. «Был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники», - написал он в Facebook.

Напомним, вооруженные столкновения в районе Горловки начались полторы недели назад. Бои стали самыми серьезными за последние несколько месяцев. По данным издания «Страна.ua», данное обострение связано с попыткой украинских военных «затянуть петлю» вокруг Донецка. В частности отмечалось, ВСУ рассчитывают захватить стратегические высоты, чтобы впоследствии занять и саму Горловку. Силовики рассматривают город в качестве стратегического плацдарма для наступления на Дебальцево и Енакиево, и далее — на Донецк.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.05.2018, 14:12
Гость: ну ты и жучара,донецкий

какой командир,какой разведки...
31.05.2018, 13:24
Гость: Doors

Ну значит с облака снимали.
31.05.2018, 13:17
Гость: Ой откуда все берётся

А ничего что та же Кольчуга, которая засекала стелсы, делалась в Донецке? И конструкторское бюро при заводе. И кадры и потенциал. Это же не сельская Украина, где хвосты волам крутят, и вытирают сопли о вышиванку.
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.