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СБУ отвергла информацию о вербовке журналистки РИА Новости

09:45 4.06.2018
Фото с сайта Wikimedia.org
Фото с сайта Wikimedia.org
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Служба безопасности Украины отвергла информацию о попытке завербовать журналистку РИА Новости Ирину Высокович. Об этом украинскому агентству УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

«Никто ее не вербовал — с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью. За это она получила большую сумму денег», — заявили в пресс-службе.

По версии СБУ, журналистка заявила о вербовке , потому что не смогла выполнить порученное ей задание. «Ее просто сопровождали домой, поэтому она сейчас и обвиняет [СБУ]», — сказал представитель ведомства.

Ирина Высокович заявила, что сотрудники СБУ вынудили ее подписать документ о готовности сотрудничать с ведомством и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. По ее словам, ей дали псевдоним «Мила».

Высокович, по ее словам, пытались завербовать 1 июня в Херсоне, куда она приехала на рассмотрение апелляции на меру пресечения для главреда РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

Вышинский был арестован в Киеве в середине мая. Его обвиняют в государственной измене, за что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Вышинский отрицает обвинения в своей адрес. 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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