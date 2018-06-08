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Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

15:57 8.06.2018
Фото Gage Skidmore с сайта ru.wikipedia.org
Фото Gage Skidmore с сайта ru.wikipedia.org
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Президент США Дональд Трамп призвал снова принять Россию в состав «Большой восьмерки», пишет The New York Times. Также об этом сообщает Associated Press.

По данным The New York Times, Трамп сделал такое заявление, направляясь в Канаду, где 8-9 июня пройдет саммит «Большой семерки».

В свою очередь агентство Reuters пишет, что президент США предложил допустить Россию к переговорам на саммите «Большой семерки» в Канаде.

Россия была принята в состав «Большой семерки» в 1990-х годах, после чего объединение изменило свое название на «Большую восьмерку». Россию исключили из «Большой восьмерки» после присоединения Крыма в 2014 году.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Страны «Большой восьмерки»
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 21:27
Гость: однозначному

я тоже люблю хохлов а особенно-хохлушек Несколько раз был в Киеве и пару раз -в Одессе И всегда любовался местными кадрами Ну а юмор у них своеобразный и по-моему лучше российского
08.06.2018, 20:52
Гость: Ян

Трамп Наш))).
08.06.2018, 20:06
Гость: Дональд Трамп призвал снова

Достал со своими призывами.
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