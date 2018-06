Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

15:57

Президент США Дональд Трамп призвал снова принять Россию в состав «Большой восьмерки», пишет The New York Times. Также об этом сообщает Associated Press.

По данным The New York Times, Трамп сделал такое заявление, направляясь в Канаду, где 8-9 июня пройдет саммит «Большой семерки».

В свою очередь агентство Reuters пишет, что президент США предложил допустить Россию к переговорам на саммите «Большой семерки» в Канаде.

Россия была принята в состав «Большой семерки» в 1990-х годах, после чего объединение изменило свое название на «Большую восьмерку». Россию исключили из «Большой восьмерки» после присоединения Крыма в 2014 году.