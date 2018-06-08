Прокуратура Украины завела дело на депутата, назвавшего Сенцова террористом

17:35

Генеральная прокуратура Украины открыла производство в отношении народного депутата Евгения Мураева по статьям «государственная измена» и «заведомо ложное сообщение о совершении преступления». Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Генеральной прокуратурой 08.06.2018 в ЕРДР внесено сообщение о совершении народным депутатом Е. Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины», — написала Сарган.

«Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено ГСУ СБУ, осуществления надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства — Генпрокуратуре», — добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Она отметила, что основанием для регистрации производства «стало провозглашение с трибуны парламента нардепом Сергеем Пашинским речи о неправомерных действиях Мураева», сообщает «Русская Весна».

«Мураев накануне в интервью 112 канала предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лица, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О. Сенцова на лиц, обвиняемых и осуждённых украинскими судами за терроризм и сепаратизм», — написала Сарган.