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Прокуратура Украины завела дело на депутата, назвавшего Сенцова террористом

17:35 8.06.2018
Генеральная прокуратура Украины. Фото Garik 11 с сайта wikimedia.org
Генеральная прокуратура Украины. Фото Garik 11 с сайта wikimedia.org
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Генеральная прокуратура Украины открыла производство в отношении народного депутата Евгения Мураева по статьям «государственная измена» и «заведомо ложное сообщение о совершении преступления». Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Генеральной прокуратурой 08.06.2018 в ЕРДР внесено сообщение о совершении народным депутатом Е. Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины», — написала Сарган.

«Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено ГСУ СБУ, осуществления надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства — Генпрокуратуре», — добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Она отметила, что основанием для регистрации производства «стало провозглашение с трибуны парламента нардепом Сергеем Пашинским речи о неправомерных действиях Мураева», сообщает «Русская Весна».

«Мураев накануне в интервью 112 канала предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лица, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О. Сенцова на лиц, обвиняемых и осуждённых украинскими судами за терроризм и сепаратизм», — написала Сарган.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 21:24
Гость: Титус

Государственная измена и-за высказывания что-то мне напоминает. Не много вспомнить откуда это: то ли из мультфильма, то ли из кинокомедии.
08.06.2018, 20:55
Гость: Юляша

какие-то шизики эти укропы...у них все ровно НАОБОРОТ.Бандита и террориста нельзя называть террористом ?
А кто он тогда ?педриот-в(ы)шиванец ?
Наверное и Крым низзя называть российским ?:)))
08.06.2018, 20:38
Гость: полухохол

"Шеф",все пропало!",кругом измена и враги!"Луц" с "шоколадником" не выходя из ежедневного "бухания", уйдут в недельно-месячный,обстановка напряженная и взрывоопасная,надо "стравить баласт".....
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