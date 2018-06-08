WSJ узнала о попытке Путина организовать встречу с Трампом

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Президент России Владимир Путин хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. По данным The Wall Street Journal, Путин во время визита в Австрию обратился к канцлеру этой страны Себастьяну Курцу с просьбой организовать российско-американский саммит в Вене.

Курц, рассказал изданию высокопоставленный европейский дипломатический источник, пообещал российскому президенту связаться с Трампом и обсудить возможность встречи.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил ТАСС и РИА Новости, что власти Австрии уже предложили провести встречу Трампа и Путина на своей территории. «Оба лидера уже обсуждали в прошлом возможность организации встречи, нам в данный момент нечего объявить на этот счет», — добавил он.

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые провели личную встречу в июле 2017 года рамках саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года президенты РФ и США встретились второй раз — на саммите АТЭС во Вьетнаме. Обе встречи не носили характер переговоров. Трамп и Путин, как сообщали пресс-службы Кремля и Белого дома, несколько раз разговаривали по телефону. Так, Трамп в марте поздравил Путина с переизбранием на очередной срок.