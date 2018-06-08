]]> ]]>
Главная В мире Новости

WSJ узнала о попытке Путина организовать встречу с Трампом

10:23 8.06.2018
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. По данным The Wall Street Journal, Путин во время визита в Австрию обратился к канцлеру этой страны Себастьяну Курцу с просьбой организовать российско-американский саммит в Вене.

Курц, рассказал изданию высокопоставленный европейский дипломатический источник, пообещал российскому президенту связаться с Трампом и обсудить возможность встречи.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил ТАСС и РИА Новости, что власти Австрии уже предложили провести встречу Трампа и Путина на своей территории. «Оба лидера уже обсуждали в прошлом возможность организации встречи, нам в данный момент нечего объявить на этот счет», — добавил он.

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые провели личную встречу в июле 2017 года рамках саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года президенты РФ и США встретились второй раз — на саммите АТЭС во Вьетнаме. Обе встречи не носили характер переговоров. Трамп и Путин, как сообщали пресс-службы Кремля и Белого дома, несколько раз разговаривали по телефону. Так, Трамп в марте поздравил Путина с переизбранием на очередной срок.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.06.2018, 11:23
Гость: Карл Маркс

Если будет, как перед встречей в верхах в Австрии, интервью - то отлично повеселимся над тем как он будет крутиться как поросячье достоинство чтобы не произнести фамилию Навальный.Потому что у журналистов появилась фишка- кто первый заставит его произнести эту фамилию.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.