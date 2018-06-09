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«Нафтогаз» решил выплатить сотрудникам $46 млн за победу над «Газпромом»

07:26 9.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководству «Нафтогаза» с просьбой пересмотреть размер премии, назначенной сотрудникам компании за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

«Нафтогаз» намерен выплатить сотрудникам 46,3 миллиона долларов, что составляет 1% от суммы, которую суд постановил взыскать с «Газпрома». Деньги распределят между 41 сотрудником, среди которых, по утверждению компании, будут не только топ-менеджеры.

Гройсман заявил, что направил в наблюдательный совет «Нафтогаза» официальное письмо по поводу премии. Он назвал политику высоких вознаграждений несвоевременной, сообщает украинское издание «Гордон».

При этом Гройсман подчеркнул, что решение о начислении премии относится к компетенции наблюдательного совета «Нафтогаза», а не украинского правительства. «„Нафтогаз“ и его менеджмент одержали серьезную победу в интересах Украины <…>, именно за это определил такое вознаграждение наблюдательный совет. Хотя я подчеркиваю, что это перегиб», — отметил украинский премьер.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» об условиях контракта на поставку и транзит газа, заключенного в 2009 году на 10 лет.

Арбитраж присудил «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом решения по другому спору «Газпром» должен выплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов.

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража и заявил, что не будет платить «Нафтогазу», пока ее не рассмотрят, поскольку сомневается, что украинская сторона вернет деньги в случае отмены решения арбитража.

Темы: Нафтагаз, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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09.06.2018, 12:54
Гость: Собака Шувалова

Так ради этого все и затевалось.)))
09.06.2018, 09:32
Гость: Ян

Нехилая премия в разгар чумы. А чо не раздать малоимущим или пенсионерам?
09.06.2018, 09:28
Гость: Ну и дела

От Газпрома денег вряд ли увидят, а премии уже выписали,а может уже и потратили?
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