«Нафтогаз» решил выплатить сотрудникам $46 млн за победу над «Газпромом»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководству «Нафтогаза» с просьбой пересмотреть размер премии, назначенной сотрудникам компании за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

«Нафтогаз» намерен выплатить сотрудникам 46,3 миллиона долларов, что составляет 1% от суммы, которую суд постановил взыскать с «Газпрома». Деньги распределят между 41 сотрудником, среди которых, по утверждению компании, будут не только топ-менеджеры.

Гройсман заявил, что направил в наблюдательный совет «Нафтогаза» официальное письмо по поводу премии. Он назвал политику высоких вознаграждений несвоевременной, сообщает украинское издание «Гордон».

При этом Гройсман подчеркнул, что решение о начислении премии относится к компетенции наблюдательного совета «Нафтогаза», а не украинского правительства. «„Нафтогаз“ и его менеджмент одержали серьезную победу в интересах Украины <…>, именно за это определил такое вознаграждение наблюдательный совет. Хотя я подчеркиваю, что это перегиб», — отметил украинский премьер.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» об условиях контракта на поставку и транзит газа, заключенного в 2009 году на 10 лет.

Арбитраж присудил «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом решения по другому спору «Газпром» должен выплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов.

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража и заявил, что не будет платить «Нафтогазу», пока ее не рассмотрят, поскольку сомневается, что украинская сторона вернет деньги в случае отмены решения арбитража.