«Северный поток-2» угрожает всей цивилизации, считают в Киеве

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Украина считает, что участие Германии в проекте «Северный поток-2» негативно влияет на Украину и всю Западную Европу. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет РИА Новости.

Тука заявил, что строя «Северный поток-2», Германия осознает «все негативные последствия». Украинский политик приравнял строительство «Северного потока-2» к отказу от «принципов, таких как права человека и уважение международно признанных границ», добавив, что проект несет угрозу всей цивилизации.

Ранее президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте «Северный поток-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим «Северным потоком». Украина активно выступает против этого строительства, опасаясь потерять доходы от транзита газа в Европу.