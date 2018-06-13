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«Северный поток-2» угрожает всей цивилизации, считают в Киеве

08:51 13.06.2018
Фото с сайта 24tv.ua
Фото с сайта 24tv.ua
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Украина считает, что участие Германии в проекте «Северный поток-2» негативно влияет на Украину и всю Западную Европу. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет РИА Новости.

Тука заявил, что строя «Северный поток-2», Германия осознает «все негативные последствия». Украинский политик приравнял строительство «Северного потока-2» к отказу от «принципов, таких как права человека и уважение международно признанных границ», добавив, что проект несет угрозу всей цивилизации.

Ранее президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте «Северный поток-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим «Северным потоком». Украина активно выступает против этого строительства, опасаясь потерять доходы от транзита газа в Европу. 

Темы: Германия, Украина, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 14:00
Гость: Юляша

Да.Нью-гитлеровской плесени это угрожает.
И это хорошо.
13.06.2018, 13:40
Гость: Хахлы и ляхи

должны платить за сжиженный газ, или они хотят Дональда развести?
13.06.2018, 13:30
Гость: gvozd

свободная торговля и движение товаров угрожает цивилизации?!
ну тогда Такая "цивилизация" Должна умереть.
разве либерасты не ныли на всех углах за свободу торговли и недопустимость вмешательства политки в экономику и бизнес?
ах да, тогда это им было на руку, а теперь нет..
лишниий раз Демонстрирует как укрорейх Паразитирует на экономике рф - а ведь так оно было Всегда, во времена ссср тоже.
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