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Прокуратура Лос-Анджелеса получила на Сталлоне дело об изнасиловании

17:33 14.06.2018
Фото Nicolas Genin с сайта wikimedia.org
Сталлоне на 66-ом Венецианском кинофистевале. Фото Nicolas Genin с сайта wikimedia.org
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Прокуратура Лос-Анджелеса приняла в производство дело от полиции города Санта-Моника о сексуальных домогательствах с участием актера Сильвестра Сталлоне.

Теперь ведомству предстоит решить, предъявлять ли актеру обвинения, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на представителя прокуратуры Грега Рислинга.

Заявление об изнасиловании подала в полицию в 2017 году неназванная женщина. По ее словам, преступление было совершено в 1990 году. Сталлоне якобы изнасиловал ее в своем офисе.

Полиция начала расследование, по итогам которого должна была принять решение, есть ли какие-то основания для судебного преследования.

Отметим, что законы Калифорнии предусматривают для дел о сексуальном насилии срок давности в 10 лет, но, вероятно, в данном случае было сделано исключение. При этом полицейские изначально заявляли, что разбирательство по делу 27-летней давности сводилось к "слову Сталлоне против слова якобы пострадавшей".

Сам Сталлоне отверг все обвинения в сексуальных домогательствах.

Темы: Резонансные судебные процессы в мире, Актеры и актрисы зарубежного кино
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Комментарии читателей
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14.06.2018, 19:26
Гость: .

Зоя бы с тобой не согласилась)))
14.06.2018, 18:42
Гость: gvozd

очередной бред, все уже это прекрасно понимают.
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