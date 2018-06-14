Прокуратура Лос-Анджелеса получила на Сталлоне дело об изнасиловании

17:33

Прокуратура Лос-Анджелеса приняла в производство дело от полиции города Санта-Моника о сексуальных домогательствах с участием актера Сильвестра Сталлоне.

Теперь ведомству предстоит решить, предъявлять ли актеру обвинения, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на представителя прокуратуры Грега Рислинга.

Заявление об изнасиловании подала в полицию в 2017 году неназванная женщина. По ее словам, преступление было совершено в 1990 году. Сталлоне якобы изнасиловал ее в своем офисе.

Полиция начала расследование, по итогам которого должна была принять решение, есть ли какие-то основания для судебного преследования.

Отметим, что законы Калифорнии предусматривают для дел о сексуальном насилии срок давности в 10 лет, но, вероятно, в данном случае было сделано исключение. При этом полицейские изначально заявляли, что разбирательство по делу 27-летней давности сводилось к "слову Сталлоне против слова якобы пострадавшей".

Сам Сталлоне отверг все обвинения в сексуальных домогательствах.