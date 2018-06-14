Президент Македонии отказался переименовывать страну

09:54

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать новый договор с Грецией, где фигурировало новое название страны.

Как пишет «Интерфакс», премьер-министр Македонии Зоран Заев и власти Греции пришли к консенсусу по вопросу о новом наименовании страны. Отмечается, что приемлемое для обоих государств является название Северная Македаония.

Однако президент Македонии заявил, что не будет подписывать новое соглашение с Грецией, где фигурирует новое название страны. Причины подобного решения не сообщаются.

После распада Социалистической Федеративной республики Югославия Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония. При этом в конституции страны название ее было указано как Республика Македония. Против такого названия выступает Греция, один из регионов которой также называется Македонией. На греческих картах страна фигурирует как Скопия по названию столицы — Скопье.

Позиция Греции препятствует интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.