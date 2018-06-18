Кравчук: Украина должна «отрезать» от себя Донбасс, как раковую опухоль

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Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что разрешить конфликт на востоке Украины можно лишь прислушиваясь к мнению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а не пытаясь подчинить их.

В интервью изданию «Украинская правда» Кравчук подчеркнул, что ​попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку конфликта, который будет сложно остановить. Он добавил, что нужно посоветоваться и искать пути решения проблемы, например, предоставить региону определенную автономию. Экс-президент даже высказал совсем уж «крамольную» по украинским меркам идею о возможном проведении референдума в Донбассе, пишет EADaily.

На вопрос, какая должна быть политика Киева по Донецку и Луганску, Кравчук процитировал украинского писателя Олеся Гончара, который в своих дневниках писал: «Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль — Донбасс».

По словам экс-президента, идея вернуть части страны, «которые уже фактически отделились», является неэффективной.

