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Кравчук: Украина должна «отрезать» от себя Донбасс, как раковую опухоль

22:36 18.06.2018
Леонид Кравчук. Фото сайта nabludatel.net
Сюжет: Противостояние на Украине

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что разрешить конфликт на востоке Украины можно лишь прислушиваясь к мнению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а не пытаясь подчинить их.

В интервью изданию «Украинская правда» Кравчук подчеркнул, что ​попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку конфликта, который будет сложно остановить. Он добавил, что нужно посоветоваться и искать пути решения проблемы, например, предоставить региону определенную автономию. Экс-президент даже высказал совсем уж «крамольную» по украинским меркам идею о возможном проведении референдума в Донбассе, пишет EADaily.

На вопрос, какая должна быть политика Киева по Донецку и Луганску, Кравчук процитировал украинского писателя Олеся Гончара, который в своих дневниках писал: «Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль — Донбасс».

По словам экс-президента, идея вернуть части страны, «которые уже фактически отделились», является неэффективной.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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19.06.2018, 02:24
Гость: советский инженер

Не поможет. Унитарной может быть Польша или Литва но не Украина. Если Россия-не пример, то ведь и Германия и Канада и США-федерации. Похоже что федерация это единственная форма управления которая позволяет разным народам жить без конфликтов в одной стране. Устранять нужно не последствия а причину конфликта.
19.06.2018, 02:23
Гость: Одесса

Мы первые на отрезание, а вас тут не стояло!
19.06.2018, 00:49
Гость: компромиссный вариант:

С чего вдруг "отрезать" своё и за так
Богачке-Москве должен Киев-бедняк?
Уж коли дерзнула оттяпать чужое,
Пускай хоть ущерб возместит от разбоя!
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