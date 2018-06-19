Китай обвинил США в развязывании торговой войны

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Министерство коммерции КНР ответило на угрозы Вашингтона ввести новые пошлины на китайские товары.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения дополнительных пошлин в десять процентов, если Пекин будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

Как пишет РИА Новости, в заявлении китайского ведомства говорится, что развязывание США торговой войны, нарушение рыночных правил наносят ущерб интересам не только обеих стран, но и всему миру.

В конце марта Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. Позднее США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины. В ответ на это Китай ввел пошлины на 128 американских товаров, позднее Пекин решил распространить сборы еще на 106 товаров из Соединенных Штатов. Сроки введения торговых мер зависят от того, когда власти Соединенных Штатов объявят о введении своих пошлин на товары из Поднебесной.

В мае стороны условились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в торговле с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай, не вести торговую войну и прекратить введение взаимных торговых пошлин. Однако потом Белый дом пообещал в июне объявить окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25 процентов. Тарифы вступят в силу вскоре после публикации списка.

Минкоммерции КНР в ответ выразило удивление и сообщило, что заявление Вашингтона в корне противоречит достигнутым договоренностям.