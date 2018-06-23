Ультраправые идеи начинают захватывать Казахстан и без майдана

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20 июня в Есиле Акмолинской области Казахстана снесли памятник Ленину. ФОТО

Это не первый случай в этом году демонтажа памятников деятелям советской эпохи, так как в стране идет массовое переименование населенных пунктов, улиц, проспектов, площадей по указу президента Назарбаева о ликвидации идеологически устаревших названий.

Естественно, что никто не согласовывает это с местными жителями, и на месте старых названий появляются имена феодальной знати из числа биев, ханов, баев, султанов и прочих притеснителей. Их имена идеологически ближе и актуальны для современного режима.

В ночь с 17 на 18 мая в Актобе по решению властей был снесен памятник первому руководителю Казахской ССР и самостоятельной Компартии Казахстана 1933–38 годов Левону Мирзояну. Основным поводом было якобы его участие в репрессиях 1937 года в Казахстане. В канун 9 мая в Шымкенте властями был уничтожен целый мемориальный комплекс рабочим свинцового завода, погибшим во Второй мировой войне.

Подобная атмосфера, созданная в обществе, рекрутирует правых и ультраправых националистов, выступающих за запрет коммунистической идеологии в стране. С апреля этого года в Казахстане начала легально действовать искусственная националистическая прозападная «оппозиция» под названием «Новый Казахстан», которая призвала к активной декоммунизации и выдвинула законопроект по аналогии с Украиной о признании «голодомора» в стране.

В этому году участились нападения националистов и фашистов на памятники бойцам Красной Армии. Но в то же время в 2017-м году в Казахстане официально был открыт памятник основателю Туркестанского легиона СС Мустафе Чокаю (Шокаю), а также его именем названы улицы и библиотека.

За государственный счет сняты документальные и художественные фильмы, восхваляющие этого коллаборациониста, идейно боровшегося с большевизмом.

Вся эта кампания призвана отвлечь людей от антисоциальной политики приватизации системы здравоохранения, образования, повышения пенсионного возраста, роста цен и сокращения пособий и зарплат. Также это попытка режима создать искусственную базу поддержки среди казахского населения и особенно среди молодежи.

Поэтому как грибы создаются националистические организации и движения и даже прозападная «оппозиция» в лице легальной организации «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), которая призвала полностью «декоммунизировать» Казахстан. На самом деле все эти искусственные организации, созданные сверху, должны оправдывать эту государственную национал-популистскую кампанию.

Как видим, ультраправые идеи начинают господствовать в Казахстане и без всякого майдана, который проводится властями сверху.

Фото с сайта socialismkz.info