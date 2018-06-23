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Ультраправые идеи начинают захватывать Казахстан и без майдана

15:15 23.06.2018

20 июня в Есиле Акмолинской области Казахстана снесли памятник Ленину. ФОТО

Это не первый случай в этом году демонтажа памятников деятелям советской эпохи, так как в стране идет массовое переименование населенных пунктов, улиц, проспектов, площадей по указу президента Назарбаева о ликвидации идеологически устаревших названий.

Естественно, что никто не согласовывает это с местными жителями, и на месте старых названий появляются имена феодальной знати из числа биев, ханов, баев, султанов и прочих притеснителей. Их имена идеологически ближе и актуальны для современного режима.

В ночь с 17 на 18 мая в Актобе по решению властей был снесен памятник первому руководителю Казахской ССР и самостоятельной Компартии Казахстана 1933–38 годов Левону Мирзояну. Основным поводом было якобы его участие в репрессиях 1937 года в Казахстане. В канун 9 мая в Шымкенте властями был уничтожен целый мемориальный комплекс рабочим свинцового завода, погибшим во Второй мировой войне.

Подобная атмосфера, созданная в обществе, рекрутирует правых и ультраправых националистов, выступающих за запрет коммунистической идеологии в стране. С апреля этого года в Казахстане начала легально действовать искусственная националистическая прозападная «оппозиция» под названием «Новый Казахстан», которая призвала к активной декоммунизации и выдвинула законопроект по аналогии с Украиной о признании «голодомора» в стране.

В этому году участились нападения националистов и фашистов на памятники бойцам Красной Армии. Но в то же время в 2017-м году в Казахстане официально был открыт памятник основателю Туркестанского легиона СС Мустафе Чокаю (Шокаю), а также его именем названы улицы и библиотека.

За государственный счет сняты документальные и художественные фильмы, восхваляющие этого коллаборациониста, идейно боровшегося с большевизмом.

Вся эта кампания призвана отвлечь людей от антисоциальной политики приватизации системы здравоохранения, образования, повышения пенсионного возраста, роста цен и сокращения пособий и зарплат. Также это попытка режима создать искусственную базу поддержки среди казахского населения и особенно среди молодежи.

Поэтому как грибы создаются националистические организации и движения и даже прозападная «оппозиция» в лице легальной организации «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), которая призвала полностью «декоммунизировать» Казахстан. На самом деле все эти искусственные организации, созданные сверху, должны оправдывать эту государственную национал-популистскую кампанию.

Как видим, ультраправые идеи начинают господствовать в Казахстане и без всякого майдана, который проводится властями сверху.

Фото с сайта socialismkz.info

Темы: Казахстан, Внутриполитическая ситуация в республиках бывшего СССР, Отношения России с республиками бывшего СССР, Ситуация на территории б.СССР
Источник: Социалистическое движение Казахстана
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Комментарии читателей
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24.06.2018, 00:05
Гость: объективно говоря

Первые заключенные прибыли на Соловки уже в 22 году. А первые лагеря создавались сразу же после Победы ВОСР, а вернее -мятежа.
24.06.2018, 00:02
Гость: интересуюся

А что , американцы хуже россиян ? И чем же ?
23.06.2018, 23:52
Гость: Как показал Дима Зыкин в статье

Ленин был русофобом и агентом ЦРУ.==

Ну да, просто архиважно что было 100 лет назад.Зыкин сам агент.
Гораздо интереснее откуда взяли деньги абрамовичи - дерипаски-керимовы и почему они выводят "нажитое честным трудом" за границу и инвестируют в зарубежные экономики

Объединенными силами «пятой колонны» и мировой закулисы (транснационального капитала) уничтожены в России советский строй и социалистический уклад жизни.Отечественная (русская, российская) история распорядилась так, что именно из русского сознания, основой которого является коллективизм, выросло сознание советское, социалистическое. Чтобы уничтожить советское, чтобы оно никогда не возродилось, надо уничтожить все русское. Антисоветизм предполагает русофобию , равно как и наоборот. Теперь это стало ясно для многих, увы, пока еще не для всех.

Надругательство над отечественной историей для антисоветчиков-русофобов — вещь естественная. Их кредо еще в годы горбачевской перестройки выразил А.Н.Яковлев — ее прозападный идеолог. Вот что он сказал об истории России: «Парадигма тысячелетнего рабства».
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