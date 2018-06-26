Королева Великобритании одобрила законопроект о выходе страны из ЕС
Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на принятие законопроекта о выходе страны из Евросоюза (Brexit), пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
Таким образом, в Великобритании отменен закон «О Европейском сообществе» 1972 гда, который содействовал присоединению Туманного Альбиона к Европейскому сообществу (экономический предтеча Евросоюза), а также прекращено действие европейских законов на территории страны.
Палата лордов Великобритании 20 июня приняла законопроект о Brexit. Ранее у властей Британии возникли разногласия с депутатами при проведении законопроекта через парламент, в итоге парламентарии получили дополнительные полномочия относительно заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем о выходе из ЕС.
Процесс выхода Великобритании из Евросоюза был запущен 29 марта 2017 года после проведения референдума 2016 года. Сообщалось, что окончательно Великобритания завершит процесс выхода 29 марта 2019 года.