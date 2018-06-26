]]> ]]>
Главная В мире Новости

Королева Великобритании одобрила законопроект о выходе страны из ЕС

15:40 26.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на принятие законопроекта о выходе страны из Евросоюза (Brexit), пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Таким образом, в Великобритании отменен закон «О Европейском сообществе» 1972 гда, который содействовал присоединению Туманного Альбиона к Европейскому сообществу (экономический предтеча Евросоюза), а также прекращено действие европейских законов на территории страны.

Палата лордов Великобритании 20 июня приняла законопроект о Brexit. Ранее у властей Британии возникли разногласия с депутатами при проведении законопроекта через парламент, в итоге парламентарии получили дополнительные полномочия относительно заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем о выходе из ЕС.

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза был запущен 29 марта 2017 года после проведения референдума 2016 года. Сообщалось, что окончательно Великобритания завершит процесс выхода 29 марта 2019 года. 

Темы: Великобритания, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.06.2018, 03:15
Гость: Vicky Top

Уважаемый Гость, отличный комментарий с конкретными фактами. Спасибо. Дополню: Перечисленные Вами факты подтверждают: Прибалтика и Украина из СССР не выходили! Эти республики де юре существующего СССР аннексированы Короной и ее НАТО.
26.06.2018, 23:26
Гость: Сергей Ярославль

Великобритании давно уже пора покинуть этот очень проблемный Евросоюз. В котором просто жуткая бюрократия, совершенно анахроничная политическая система, постоянная дикая несогласованность действий между разными странами и группами стран, а статус Великобритании просто опустили ниже плинтуса. (Обнаглели даже до такой степени, что еврочиновники указывают британцам, сколько рыбы им ловить в своих же водах.) Не говоря уж о том, что без Великобритании этот хвалёный Евросоюз – это на две трети просто Третий Мир в чистом виде.
Замысел британцев понятен: намерение построить огромный единый англосаксонский мир мирового масштаба, в котором Великобритания совершенно естественным образом будет как минимум моральным (а вероятно, также финансово-деловым и политическим) лидером.
Ну а Евросоюз... минус Великобритания, но плюс Украина, Грузия и Молдавия – результату можно будет только посочувствовать.
26.06.2018, 18:35
Гость: gvozd

как всегда, неверно описано.
закон 72го года не имеет отношения к ес.
после брекзита, на территории британии будут продолжать действовать законы ес.
более того, британия обязана синхронизировать свои законы с Новыми законами ес в течении 10и лет, заплатить почти 60млрд евро - в счет Будущих платежей которые британия обязалась платить когда вступала.
кроме того, все граждане ес проживающие в британии Сохранят свои права, работу, недвижимость и т.д..
британия обязана сделать платежи в пенсионный фонд еврочиновников.
ну и самое интересное - британия передает контроль над своим ядерным оружием и армией в париж и брюссель.
вот ТАК выход из союза происходит.
сравните это с тем как был раздербанен ссср, с этническими чистками и как до сих пор нарушаются гражданские права русского населения в прибалтике и на украине.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.