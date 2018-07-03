А есть о чем говорить с американцами?

Переговоры с США считаются бессмысленными, однако некий взаимный интерес у нас с США все же есть и он может проявиться



Фото с сайта kremlin.ru

Считается, что переговоры с США бессмысленны, и даже не потому, что они не соблюдают договоренностей; просто мы от них никак не зависим – в общем, и они от нас.

Это стало особенно ясно в начале полосы санкций – оказалось, что ничего американского, критически важного для нас – просто нет. Нет почвы для взаимных уступок в экономической области, мы торгуем между собой – «по остаточному принципу».

Американцы – ведут, нападая на наших союзников или просто нейтралов, и они вполне могли бы это прекратить ввиду бессмысленности – но нам нечего предложить взамен, мы даже не поддерживаем каких-нибудь антиамериканских партизан где бы то ни было.

Зачем американцы делают это (например, инспирация государственных переворотов на Украине в 2004 и 2014 гг) – это другой вопрос. Может быть, из чистой любви к гадостям, но явно не из прагматизма, потому что понятно, что нанести решительное военное поражение России через это нельзя.

Тем не менее некий взаимный интерес у нас с США есть и он может проявиться. Он связан с развалом НАТО и новой силовой конфигурацией в Западной Европе.

Признаюсь, что некоторые «Цитаты дня» для КМ подбираю для публикации я; и некоторое время назад в КМ была цитата одного английского фельдмаршала о целях НАТО, сказанная при создании этой организации.

Смысл ее в том, что НАТО должна включать французов, противостоять русским (это понятно) и – это важно – держать под контролем немцев. Так вот эта цель – вторая по важности для англосаксов, но, вполне возможно – что и первая, на самом-то деле.

И когда я говорю о «развале НАТО», то это не про какие-то конфликты между странами-членами, а о том, что эту функцию – контроль над немцами – НАТО перестало выполнять.

Если заглянуть в не такое уж глубокое прошлое, то мы увидим там две мировых войны, которые уничтожили десятки миллионов людей и дважды разрушили экономику Европы; и хотя в конечном итоге от них выиграла Америка, всё же причиной обеих войн были амбиции центральноевропейского блока держав, а говоря конкретнее (словами Ф.Рузвельта) – соперничество английских и германских банкиров за контроль над мировой торговлей, а отнюдь не вопрос колоний.

Соответствующая цитата тоже, кстати, была на КМ. Гитлер к тому же пытался создать в Европе изолированный экономический блок, что ему ставили в вину еще задолго до того, как разыгрались основные ужасы той войны.

Целью этого блока была также независимость от англосаксонского капитала. Результат обеих войн известен – сейчас первое место по кредитованию мировой торговли занимают США и Англия, что, кстати, и делает последнюю до сих пор великой державой.

Оба раза англосаксонские банкиры выиграли, причем оба раза разгром Центральной Европы был обеспечен в основном за счет жертв и усилий России, которая к основному конфликту была вроде бы непричастна. Почему так вышло - тема отдельная и безграничная.

Что происходит сейчас в Европе? Реален ли уход американцев?

Сразу замечу, что политические сдвиги и процессы в США не так уж сильно зависят от президентской чехарды. Многие экономические и военно-технические проекты, типа ПРО–«Звездных войн» - не могут быть реализованы в короткие сроки – 4 года или 8. Они не могут зависеть от превратностей демократии, и они не зависят.

Так вот уход американцев из Европы начался не при Трампе. Сокращение инфраструктуры американских войск в Германии было заметно еще при Обаме, хотя об этом широко не сообщалось. Сейчас же о вероятном выводе войск США из Германии говорят открыто.

Причины этого экономические в первую очередь, но этих причин не одна, и они, так сказать, уже на разных уровнях экономики. Да, сохранение империи, «Пакс Американа» стоит очень дорого, запредельно дорого – военно-промышленный комплекс США превышает возможности любой коалиции стран Земли.

Для обороны США и Северо-Американского континента хватило бы в десятки раз меньшей военной машины. А ведь что такое военное производство? Словами Энгельса – это постоянное бросание национального богатства в воду. Никакие продажи за рубеж не компенсируют затрат хозяйства нации. А ведь эти затраты могли быть инвестированы в инфраструктуру, в производство, в социальную сферу.

Американцы всё послевоенное время придерживались доктрины постоянного присутствия по всему земному шару, тратя на это огромные средства и ресурсы – потратив на оборону Европы от русских полчищ существенно больше, чем сами европейцы.

И это прямая причина того, что более мирные нации настигают США в экономической гонке, которые в 1945 выпускали половину мировой продукции, а сейчас не дотягивают и до 20 процентов. Но самое-то главное – а что достигнуто такой ценой?

В Европе сформировался экономико-политический блок, превышающий по охвату и блок Центральных держав 1914 года, и Третий рейх образца 1941-го, причем политически и экономически он более монолитен, не вызывает такого отторжения у подчиненных народов, как монархии Пруссии и Австро-Венгрии или фашизм Германии и Италии.

Конечно, сейчас контроль Германии над ЕС замаскирован демократическим камуфляжем, но все знают, что экономика Евросоюза зависит от германских и отчасти французских банкиров, с которыми немцам удалось достичь какого-то согласия. Этим банкам должны многие государства Европы (возможно, все), и эти банки во многом определяют политику их должников.

Причем банки эти вполне сохраняют национальную окраску. И в этом году мне довелось слышать на довольно многолюдном собрании заявление, которое вызвало овацию зала: «всем ясно, что объединить Европу можем только мы, немцы!». Звучало это по-немецки и даже не на территории Германии. Это внушает беспокойство.

Будет ли Евросоюз без американцев миролюбивым и безопасным соседом, при всей индивидуальной привлекательности немцев как таковых?

Нынешняя относительная военная слабость стран ЕС – вовсе не гарантия этого, нарастить военное производство и создать самые совершенные виды оружия немцы и западноевропейцы могут быстро, и у них не будет проблем с закупкой элементной базы для своих ракет и беспилотников.

Очень похоже на то, что в Евросоюзе есть представление о том, какое супергосударство, какие «Соединенные Штаты Европы» там планируется создать. Выгонять США из НАТО не собираются, но практические шаги к созданию армии ЕС – без американцев – уже сделаны.

Сейчас складывается наконец мозаика, и элементы ложатся на своё место – например, понятно, почему политика ЕС работала в сторону деиндустриализации Англии (производства оттуда выводились в континентальную Европу) – видимо, для нее места в объединенной Европе не нашлось.

Эта новая реальность – целиком создана американцами. Через план Маршалла, через военное прикрытие Западной Европы, в конце концов через открытие своих рынков для западноевропейской продукции.

Не хочется проводить аналогии с т.н. «исламским терроризмом» (в кавычках – потому что к исламу он никакого отношения не имеет), который тоже был создан американцами из запредельной глупости, для борьбы с русскими. Будем надеяться, что аналогии нет. Но результат может быть таков, что мы еще пожалеем о временах НАТО.

Так получилось, что мы, на протяжении всей нашей сознательной жизни, воспринимали США как главного врага, поскольку это государство было экономическим и политическим гегемоном. Но объективно – сила США была обусловлена слабостью Старого Света, который изнурил и обессилил себя сам.

В некотором смысле это было похоже на возвышение Швеции, которая стала на некоторое время величайшей европейской державой, просто пожав плоды Тридцатилетней войны, опустошившей Европу наподобие войн 20-го века. Но Европа восстановилась – и Швеции пришлось уйти обратно на свой полуостров. Нечто похожее может произойти и сейчас.

Мы увидим на наших западных границах Евросоюз, воплотивший и реализовавший, относительно мирным путем, мечты и планы самых отъявленных русофобов прошлого, типа Наполеона 3-го (Крымская война), Бетмана-Гольвега (германский канцлер, Первая мировая), и некоторых прочих.

Все они открытым текстом говорили о желательности, необходимости и лёгкости отрыва от России Прибалтики, Украины (в терминологии 19-го века – Малороссии), Крыма, Закавказья.

И ведь это произошло почти полностью, а в некоторых моментах и с превышением – тогда ни Причерноморье, ни Донбасс никто не рассматривал в качестве нероссийских территорий.

Да что там – и поляки тогда считались особым видом тех же русских (что, в общем, так и есть – в некоторых отношениях поляки ближе к русским, чем любой другой европейский народ).

И самое главное, повторюсь – то, что Евросоюз испытывает гегемонию немцев, и не тяготится ею. А вот насколько для нас такое усиление новой Германии безопасно – большой вопрос. Исчез ли немецкий национализм и теория «высшей расы»?

Просто пример. Пару лет назад германский министр обороны Урсула фон дер Ляйен в интервью польской газете сделала два заявления: во-первых, что немцы знают, кто был виноват в разделении Германии и препятствовал ее объединению, и еще припомнят это (имеется ввиду Россия, хоть это и неправда); во-вторых, немцы никогда не примут объединения Крыма и России и не простят этого русским.

Оба заявления в одном абзаце. «Нам, немцам, нужно объединяться, это хорошо; русским объединяться нельзя, это преступление перед немцами». «Нам можно – а вам нельзя». В этом заявлении не было слов «высшая раса, низшая раса» - но можно ли предположить какой-то иной смысл?

Ладно бы это было выступление хотя и министра, но только министра. Но совсем недавно и Меркель выступила с совершенно теми же заявлениями, и тоже подряд, «не разнося по тексту». Всё точно так же. «Немцы объединились – ура. Русские объединились – угроза Европе».

И то, что мы поставляем этой Германии и этой Европе сырьё, вопреки неудовольствию США – вовсе не гарантирует беспроблемных отношений.

Знаете, были очень нехорошие примеры из прошлого. У Германии в отношении России есть какие-то планы, и они нехороши. Во всяком случае, Германия принимала участие в майдане, и имела какие-то виды, которые пока ограничились, правда, постом мэра Киева – всё остальное заняли ставленники США.

Но что будет, если/когда США уйдут? Немцы причастны к войне в Сирии, войне в Ливии, а до того – в Южной Европе. Хотя не должны были поощрять сепаратизм в Югославии, и уж во всяком случае не должны были поставлять содержимое военных складов ГДР – боевикам хорватов.

Мы-то скорее всего отобьемся, но не хотелось бы, чтобы дело доходило до войны.

В общем, темы для разговоров у Путина с Трампом на самом деле есть. Если США уйдут – оставят ли за собой чистоту и порядок, а если нет – то как будет поддерживаться мир в Европе? Ведь система договоров безопасности до основания разрушена, и Хельсинский Акт – лишь исторический экспонат, не более того.

Это всё пока гипотезы. А может США не уйдут из Европы? А может перебазируются из Германии в Польшу (вопреки, кстати, одному из обещаний США)? Но, скорее всего, формат присутствия там будет сокращен. Денег просто не хватает у США, а новая экономика пока не заработала.