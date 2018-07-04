Боевики ИГ перебираются в Тунис

15:38

В Тунисе создаётся крупный анклав боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ

Об этом сообщают многочисленные источники внутри самой страны, а также военные эксперты. По их словам, Тунис в скором времени будет переживать серьёзную волну террористической активности



Фото с сайта pixabay.com

Столицей ИГ* Тунис мечтал сделать лидер боевиков Абу Бакра аль-Багдади. На это указывают документы, найденные в командных пунктах террористов ливийскими военными. Его нынешний преемник - Мухаммед Бен Салем аль-Ауни – является выходцем из этой страны, что ещё раз подтверждает намерения боевиков.

Накануне стало известно, что впервые мэром столицы Туниса избрана женщина - Суад Абдеррахим. Примечательно, что она является сторонницей исламской партии «Ан-Нахда». Эксперты не исключают, это пришедшая к власти политическая сила будет более лояльно относиться к тотальной исламизации Туниса и диалогу с боевиками.

«ИГ* постепенно вытесняют из Сирии. Группировка начинает концентрироваться в Афганистане. По всем северным провинциям – от Бадахшана до Герата до границ с Ираном. И в Тунисе…», - рассказал ветеран Службы внешней разведки, член международного комитета Совета Федерации РФ Игорь Морозов.

Он также отметил, что Тунис, как туристическая Мекка девяностых и нулевых годов, утратил свой прежний статус. И обстановка там будет становиться только опаснее и хуже.

Стоит напомнить, что три года назад в Тунисе произошел один из самых громких терактов последних лет. Пятизвездочные отели в Порт-эль-Кантауи подверглись атаке вооруженных людей с автоматами. Тогда погибли 39 человек, ранения получили более 40.

Кроме того, в настоящее время в туристической зоне активно действуют вербовщики ИГ*. Спецслужбам Туниса, к сожалению, не всегда удаётся вовремя пресекать их деятельность.

По мнению экспертов, Тунис с большой долей вероятности рискует в скором времени стать крупнейшей базой боевиков. Это подтверждают и местные жители, которые неоднократно фиксировали прибытие новых отрядов в страну.

*ИГИЛ, ИГ - террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ