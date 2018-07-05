Полиция Великобритании не считает второе отравление «Новичком» покушением
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил Sky News, что не считает второе отравление «Новичком» целенаправленным покушением.
По его словам, пара британцев из Эймсбери могла пострадать от вещества, оставшегося в Солсбери после покушения на Скрипалей.
«Рабочая линия расследования — это то, что эти люди не были связаны со Скрипалями. Это не была [целенаправленная] атака», — заявил Уоллес.
Двое британцев попали в больницу Солсбери 30 июня, они находятся в критическом состоянии. Полиция не называет имен пострадавших. Британские СМИ сообщают, что это 45-летний Чарльз Роули и его подруга, 44-летняя Дон Стерджесс. Их нашли без сознания в городе Эймсбери, расположенном в 12 километрах от Солсбери. Стерджесс находится на учете как наркозависимая, поэтому полиция предполагала, что они с Роули отравились некачественным героином или крэк-кокаином. Но из-за симптомов, проявлявшихся у пострадавших, образцы их анализов 2 июля отправили на исследование в военную лабораторию Портон-Даун.
Скотленд-Ярд 4 июля сообщил, что пострадавшие были отравлены «Новичком» — тем же веществом нервно-паралитического действия, которое, по утверждению властей Великобритании, использовали для отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что полиция пытается выяснить, связаны ли эти два инцидента.