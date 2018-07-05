Полиция Великобритании не считает второе отравление «Новичком» покушением

11:27

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил Sky News, что не считает второе отравление «Новичком» целенаправленным покушением.

По его словам, пара британцев из Эймсбери могла пострадать от вещества, оставшегося в Солсбери после покушения на Скрипалей.

«Рабочая линия расследования — это то, что эти люди не были связаны со Скрипалями. Это не была [целенаправленная] атака», — заявил Уоллес.

Двое британцев попали в больницу Солсбери 30 июня, они находятся в критическом состоянии. Полиция не называет имен пострадавших. Британские СМИ сообщают, что это 45-летний Чарльз Роули и его подруга, 44-летняя Дон Стерджесс. Их нашли без сознания в городе Эймсбери, расположенном в 12 километрах от Солсбери. Стерджесс находится на учете как наркозависимая, поэтому полиция предполагала, что они с Роули отравились некачественным героином или крэк-кокаином. Но из-за симптомов, проявлявшихся у пострадавших, образцы их анализов 2 июля отправили на исследование в военную лабораторию Портон-Даун.

Скотленд-Ярд 4 июля сообщил, что пострадавшие были отравлены «Новичком» — тем же веществом нервно-паралитического действия, которое, по утверждению властей Великобритании, использовали для отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что полиция пытается выяснить, связаны ли эти два инцидента.