]]> ]]>
Главная В мире Новости

Полиция Великобритании не считает второе отравление «Новичком» покушением

11:27 5.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил Sky News, что не считает второе отравление «Новичком» целенаправленным покушением.

По его словам, пара британцев из Эймсбери могла пострадать от вещества, оставшегося в Солсбери после покушения на Скрипалей.

«Рабочая линия расследования — это то, что эти люди не были связаны со Скрипалями. Это не была [целенаправленная] атака», — заявил Уоллес.

Двое британцев попали в больницу Солсбери 30 июня, они находятся в критическом состоянии. Полиция не называет имен пострадавших. Британские СМИ сообщают, что это 45-летний Чарльз Роули и его подруга, 44-летняя Дон Стерджесс. Их нашли без сознания в городе Эймсбери, расположенном в 12 километрах от Солсбери. Стерджесс находится на учете как наркозависимая, поэтому полиция предполагала, что они с Роули отравились некачественным героином или крэк-кокаином. Но из-за симптомов, проявлявшихся у пострадавших, образцы их анализов 2 июля отправили на исследование в военную лабораторию Портон-Даун.

Скотленд-Ярд 4 июля сообщил, что пострадавшие были отравлены «Новичком» — тем же веществом нервно-паралитического действия, которое, по утверждению властей Великобритании, использовали для отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что полиция пытается выяснить, связаны ли эти два инцидента.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Великобритания
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.07.2018, 20:01
Гость: Alex202

Может им инструкцию применения своровать не удалось, вот они и травят кого ни попадя?
05.07.2018, 18:49
Гость: Бтр.у

Не,не согласный я.У них "лаболатория"рядом с Солсбери,исследовательский"материал"необходим,Рома "отчалил,а остальные "чичваркины"самый раз.....
05.07.2018, 17:03
Гость: АГД

Над бедным котиком они учинили аутодафе, а свинки погибли от жажды.
Все комментарии (19)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.