На украинских учениях погибли трое военнослужащих

10:59

Трое военнослужащих погибли и еще девять получили ранения в результате разрыва миномета на Ровенском общевойсковом полигоне, сообщает Минобороны Украины.

Инцидент произошел ранним утром 6 июля во время бригадных тактических учений.

В связи с происшествием командование сухопутных войск вооруженных сил Украины объявило о приостановке учений на Ровенском полигоне.

Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, говорится на сайте.