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На украинских учениях погибли трое военнослужащих

10:59 6.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Трое военнослужащих погибли и еще девять получили ранения в результате разрыва миномета на Ровенском общевойсковом полигоне, сообщает Минобороны Украины.

Инцидент произошел ранним утром 6 июля во время бригадных тактических учений.

В связи с происшествием командование сухопутных войск вооруженных сил Украины объявило о приостановке учений на Ровенском полигоне.

Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, говорится на сайте.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 16:08
Гость: ???

Люди погибли и это трагедия для родных и близких. Они погибли не в окопах АТО, а на учениях, потому конечно их жаль.
06.07.2018, 14:34
Гость: Я им бы спички не доверил

не то, что миномёт. У них всё время всё взрывается.
06.07.2018, 12:55
Гость: Дмитрий

Россия, Белорусия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа.
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