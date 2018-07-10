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Таиланд отказался использовать изобретение Илона Маска для эвакуации детей

10:46 10.07.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Застрявших в полузатопленной тайской пещере подростков нецелесообразно эвакуировать с помощью микросубмарины, предоставленной IT-предпринимателем Илоном Маском. Об этом заявил глава координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн, пишет The Guardian.

Ранее Маск сообщил в твиттере, что привез микросубмарину в Таиланд.

Руководитель координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн «вежливо отказался» от использования микросубмарины, пишет The Guardian. «[Предложенная Маском] технология хороша и сложна, но нецелесообразна для этой миссии», — заявил он.

12 подростков из тайской футбольной команды «Вепри» и их тренер в конце июня оказались заблокированы в полузатопленной пещере. Пропавших искали девять дней. Операция по их спасению началась 8 июля. На данный момент из пещеры вывели восьмерых детей.

Илон Маск предложил эвакуировать подростков с помощью микросубмарины, сделанной из трубы для подачи жидкого кислорода ракеты Falcon. Он заявил, что спасательная капсула способна вместить одного ребенка и достаточно легка для того, чтобы ее могли перемещать два водолаза.

Темы: Таиланд, Чрезвычайные происшествия, Дети
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 12:38
Гость: Т.Н.

Благослови Господи всех, кто спасал этих детей, иногда ценой собственной жизни! История посильнее, чем пафосный мундиаль.
10.07.2018, 12:35
Гость: реплика

Англичане в Таиланде вообще много сделали для спасения мальчиков. Это так. Но разве они были военными ?
10.07.2018, 11:35
Гость: O.

Тереза, это ты? А где про "Новичка"?
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