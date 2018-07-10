Новым главой британского МИДа стал министр здравоохранения Джереми Хант

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Пост министра иностранных дел Великобритании вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона занял Джереми Хант. Об этом сообщает BBC.

Хант с 2012 года и до последнего времени занимал должность министра здравоохранения. До этого он в течение двух лет был министром культуры, СМИ и спорта.

Борис Джонсон покинул пост главы МИДа на фоне принятия плана «мягкого Брекзита», который предусматривает сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с ЕС. Джонсон выступал за более жесткий вариант выхода из Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку Бориса Джонсона. По ее мнению, эксцентричный глава МИД Великобритании не выдержал «позора» и сбежал из «дырявой шлюпки» правительства Терезы Мэй.