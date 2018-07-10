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Новым главой британского МИДа стал министр здравоохранения Джереми Хант

08:07 10.07.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Пост министра иностранных дел Великобритании вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона занял Джереми Хант. Об этом сообщает BBC.

Хант с 2012 года и до последнего времени занимал должность министра здравоохранения. До этого он в течение двух лет был министром культуры, СМИ и спорта.

Борис Джонсон покинул пост главы МИДа на фоне принятия плана «мягкого Брекзита», который предусматривает сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с ЕС. Джонсон выступал за более жесткий вариант выхода из Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку Бориса Джонсона. По ее мнению, эксцентричный глава МИД Великобритании не выдержал «позора» и сбежал из «дырявой шлюпки» правительства Терезы Мэй.

Темы: Великобритания, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 11:36
Гость: gvozd

не появится.
хант не имеет медицинского образования - бывший военный..
я думаю сейчаc все врачи в англии пустились в пляс, этот дуболом целенаправленно разваливал NHS по приказу политического руководства.
из за него в англии врачи устраивали забастовки. он ухудшил условия труда и оплаты врачей, срезал бюджеты на лечение больных.
короче классический партийный руководитель в худших традициях либерализьмы.
10.07.2018, 09:37
Гость: Ося

С больной головы на здоровую...
10.07.2018, 09:23
Гость: Alex202

Надеюсь теперь, по крайней мере в МИДе Британии, появятся здоровые и вменяемые ))) Как "европеец" переживёт отставку "великого Брита" )))
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