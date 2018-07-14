Европа пытается пресечь поток террористов из Туниса

17:24

Одно за другим европейские государства отправляют на родину граждан Туниса, причастных к деятельности международных террористических группировок

13 июля из Германии был депортирован бывший телохранитель Усамы бен Ладена гражданин Туниса Сами А. Он приехал в Германию еще в 1997 году, позже прошел подготовку в лагере террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и работал на бен Ладена, а с 2005 по 2018 год проживал в городе Бохум, где смог обзавестись женой и тремя детьми. Именно семья Сами А., а также угроза пыток со стороны властей Туниса, были причинами запрета на его депортацию. Однако Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в конце июня этот запрет отменило.

Фото с сайта dailystar.com.lb

Подтолкнуть Германию к такому шагу могла все нарастающая террористическая угроза со стороны Туниса и мигрантов из этой страны. В июне в Кёльне уже был задержан один тунисец, хранивший дома высокотоксичный рицин – по мнению полиции, он планировал использовать его для совершения теракта.

Впрочем, озабочены проблемой мигрантов из Туниса и другие члены ЕС. Так, на днях власти Италии выслали за пределы государства тунисского гражданина, замеченного в связях с радикальными исламистами. Как и Сами А., этот тунисец попал в Европу официально – по студенческому разрешению, но МВД Италии озаботилось безопасностью в первую очередь своих граждан.

Опасения европейских властей вполне оправданы. Северная Африка – постоянный «экспортер» террористов, и именно жители Туниса были за рулем грузовиков, врезавшихся в толпу на набережной Ниццы и на рождественском базаре в Берлине в 2016 году. Только по официальным подсчетам консалтинговой компании Soufan Group, в мире сейчас действует почти 3000 тунисских боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), а сколько существует еще нераскрытых террористических ячеек, остается только догадываться.

Стоит учесть, что ИГИЛ – не единственная угроза Туниса. В странах Магриба все еще активна «Аль-Каида», кроме того, как отметила политолог-международник Наталия Пискунова, в стране действуют и более мелкие бандформирования. «Так, например, в северо-западной Африке этим [терроризмом] занималась запрещенная в РФ «Боко харам», и в Тунисе могут быть представители этой террористической организации», — сообщила Пискунова. Последний теракт на территории Туниса был совершен в начале июля, по последним данным ответственность за него взяла на себя группировка «Катиба Укба бин Нафа».

Временно исполняющий обязанности главы МВД Туниса Гази Джариби заявил, что «тунисцы одержат победу над терроризмом». Но пока очевидно, что власти страны не справляются с кризисом в стране. Усиленные патрули в туристических регионах пытаются создать видимость безопасности, но в некоторых случаях показательная активность тунисских силовиков ставит под удар мирных граждан, в том числе иностранцев. К примеру, уже полгода они не выпускают с территории страны турецкое судно Ural, следовавшее из Новороссийска и сделавшее вынужденную остановку в Сфаксе: экипаж был задержан по подозрению в пособничестве террористам без предоставления достаточных доказательств.

Обстановка в регионе накалилась настолько, что в НАТО предложили властям Туниса свою помощь в борьбе с терроризмом, в частности, испанские специалисты готовы обучать местных полицейских и консультировать силовые структуры по вопросам информационной безопасности. Очевидно, что странам ЕС и Альянса не хочется бороться с террористами из Туниса на своей территории, и такую угрозу лучше попытаться предупредить.

Чтобы урегулировать ситуацию в стране, властям Туниса предстоит разобраться не только с терроризмом, он является по сути лишь следствием глубокого кризиса в политической и экономической сфере. Тунис уже входит в «чёрные» списки FATF и Еврокомиссии как государство, причастное к финансированию терроризма, что наносит прямой удар по внешней экономике страны. Рост налогов и безработица привели зимой к массовым волнениям и протестам, но набирающая популярность в Тунисе исламистская партия пока не предложила выход из сложившегося положения.

В поисках банального заработка обедневшие жители Туниса или стараются покинуть страну, становясь незаконными беженцами, или попадают к вербовщикам и пополняют собой ряды террористов. И то, и другое невыгодно европейским странам, вынужденным «расхлебывать» внутренние проблемы Туниса. Поэтому неудивительно, что ЕС и НАТО заинтересованы в урегулировании ситуации, а пока не позволяют тунисским террористам разгуливать по своим городам.