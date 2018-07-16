Трамп назвал глупость и тупость США причиной плохих отношений с Россией

11:51

Президент США Дональд Трамп заявил, что в худших за всю историю отношениях с Россией виновата глупость Соединённых Штатов. Об этом он написал в Twitter.

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм», – написал Трамп.

На понедельник намечена встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. В Кремле сообщали, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT рассказал, что Москва рассчитывает на улучшение диалога с Вашингтоном.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что "с нетерпением" ждет встречи со своим российским коллегой. При этом он не сомневается, что оппоненты его раскритикуют.