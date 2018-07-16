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Трамп назвал глупость и тупость США причиной плохих отношений с Россией

11:51 16.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в худших за всю историю отношениях с Россией виновата глупость Соединённых Штатов. Об этом он написал в Twitter.

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм», – написал Трамп.

На понедельник намечена встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. В Кремле сообщали, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT рассказал, что Москва рассчитывает на улучшение диалога с Вашингтоном.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что "с нетерпением" ждет встречи со своим российским коллегой. При этом он не сомневается, что оппоненты его раскритикуют.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 17:13
Гость: АГД

Он преступник, вместе с камероном и саркози убил Каддафи, его детей и внуков. Финансировал переворот на окраине. Его подручные нуланд маккейн и пайет помогали бандеровцам.
16.07.2018, 16:08
Гость: Бтр

Мы надеемся на то, что тебя когда нибудь "отпустит"::))
16.07.2018, 15:34
Гость: sdf

ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ А ЕЩЕ ТА ЖЕ ГЛУПОСТЬ И ТУПОСТЬ ПРИЧИНА УХУДШЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ С КНР.
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