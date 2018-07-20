Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу

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Президент России Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум для того, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины, передает Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие во время встречи двух лидеров за закрытыми дверями.

Путин предложил провести референдум под эгидой международных наблюдателей, рассказали собеседники агентства, присутствовавшие на закрытой части встречи. Других подробностей источники не приводят.

Не обсуждать эту инициативу во время итоговой пресс-конференции в Хельсинки Путина, по информации одного из источников агентства, попросил Трамп. Это, как указывает источник Bloomberg, было необходимо, чтобы дать президенту США время «обдумать» инициативу.

В Белом доме оперативно прокомментировать эту информацию агентству не смогли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь делать это отказался. Bloomberg он сказал только то, что на встрече глав России и США «обсуждались некоторые новые идеи» по Украине. Президенты, как отметил официальный представитель Кремля, будут над этим работать.

Путин не в первый раз рассказывает третьим лицам детали закрытых переговоров. Так, в апреле 2015 г. журналу Forbes стало известно, что на закрытой встрече с бюро правления РСПП президент рассказал бизнесу, что украинский лидер Петр Порошенко предложил ему «забрать Донбасс» в состав России.