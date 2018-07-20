]]> ]]>
Главная В мире Новости

Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу

12:33 20.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Президент России Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум для того, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины, передает Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие во время встречи двух лидеров за закрытыми дверями.

Путин предложил провести референдум под эгидой международных наблюдателей, рассказали собеседники агентства, присутствовавшие на закрытой части встречи. Других подробностей источники не приводят.

Не обсуждать эту инициативу во время итоговой пресс-конференции в Хельсинки Путина, по информации одного из источников агентства, попросил Трамп. Это, как указывает источник Bloomberg, было необходимо, чтобы дать президенту США время «обдумать» инициативу.

В Белом доме оперативно прокомментировать эту информацию агентству не смогли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь делать это отказался. Bloomberg он сказал только то, что на встрече глав России и США «обсуждались некоторые новые идеи» по Украине. Президенты, как отметил официальный представитель Кремля, будут над этим работать.

Путин не в первый раз рассказывает третьим лицам детали закрытых переговоров. Так, в апреле 2015 г. журналу Forbes стало известно, что на закрытой встрече с бюро правления РСПП президент рассказал бизнесу, что украинский лидер Петр Порошенко предложил ему «забрать Донбасс» в состав России.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Ситуация на Украине, Владимир Путин, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.07.2018, 01:05
Гость: совет

Пойди под Авдеевку или Горловку, заставь, а то всё с дивана или из-под стола. "Заставитель" и "научитель". Чувствуется . традиция цирковых представлений используется: в перерывах между номерами клоунов выпускают.
21.07.2018, 00:27
Гость: кот Матроскин

Путин мелко плавает. А референдум по Аляске когда будет?
20.07.2018, 23:49
Гость: Чур..чур..чур - тебя

Что за крамольные речи - так и недалеко, про Крым подобное говорить начнешь... перебежать крымчанам из одного государства в другое не есть реализация права нации на самоопределение...Тебя посодют...
Все комментарии (87)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.