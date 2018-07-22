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Президент Ирана призвал Трампа «не играть с хвостом льва»

14:10 22.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани предостерег президента США Дональда Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к невиданной войне.

"Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном - это суть мира для всех, а война с Ираном - это всем войнам война", - сказал он на встрече иранских дипломатов в Тегеране.

"Вы не уполномочены побуждать иранский народ действовать против безопасности и интересов Ирана", - отметил Рухани.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном, сообщает "Интерфакс".

Темы: Иран, США, Международные отношения
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Комментарии читателей
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22.07.2018, 18:44
Гость: ясв

Хуже что в Иране неспокойно.
22.07.2018, 15:43
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Эээх, ничему, видать, персов история не научила. «Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит». А искренне жаль, ибо действовать надо молча.
22.07.2018, 14:59
Гость: Во время

этого выступления про льва Рухани усиленно вилял хвостом.
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