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Петр Порошенко обратился с требованием к России

14:17 26.11.2018
Петр Порошенко
Фото с сайта globallookpress.com
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Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству России с требованием освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые были грубо задержаны в нарушение международного права и судьба которых неизвестна», — заявил Порошенко.

Глава государства потребовал срочно передать моряков вместе с кораблями украинской стороне в качестве первого шага по деэскалации ситуации в Азовском море. Президент Украины подчеркнул, что ждет ответа на свое обращение.

Как сообщает ТАСС, трое украинских военнослужащих находятся в одной из больниц Керчи. По словам источника в медучреждении, их состояние стабильно. В больнице также дежурят следователи.

25 ноября погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля в районе Керченского пролива, которые нарушили государственную границу. Задержанные суда были доставлены в Керчь; морякам оказали медицинскую помощь.

Из-за инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. Украинская армия приведена в полную боевую готовность.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 21:01
Гость: Кетцаль

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих...

Представься! Пэтюня фаршмак-азовский, жовто-блакитьный голодоморный и холодоморный гэтьман.
26.11.2018, 19:43
Гость: гнус

Арест бандеровских "корыт" и матросни завтра может и закончится т.к "самый справедливый и гуманный суд"вынесет суровое решение, согласно закона РФ и....,возможно временное задержание,обмен или исходя, из путинского определения: "один и тот же народ"и "братья",а также из кремлевского "здравого смысла"(жест"доброй воли),отпустят бандерлог восвояси,чтобы они на следующий день вновь устроили "бузу",да посерьезней.
26.11.2018, 19:31
Гость: ???

Вы еще забыли про акваторию Охотского моря, которое по решению ООН отошла к России. А это территория как две Франции.
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