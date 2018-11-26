Петр Порошенко обратился с требованием к России

14:17

Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству России с требованием освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые были грубо задержаны в нарушение международного права и судьба которых неизвестна», — заявил Порошенко.

Глава государства потребовал срочно передать моряков вместе с кораблями украинской стороне в качестве первого шага по деэскалации ситуации в Азовском море. Президент Украины подчеркнул, что ждет ответа на свое обращение.

Как сообщает ТАСС, трое украинских военнослужащих находятся в одной из больниц Керчи. По словам источника в медучреждении, их состояние стабильно. В больнице также дежурят следователи.

25 ноября погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля в районе Керченского пролива, которые нарушили государственную границу. Задержанные суда были доставлены в Керчь; морякам оказали медицинскую помощь.

Из-за инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. Украинская армия приведена в полную боевую готовность.