Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

13:10

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщают ТАСС и «РБК-Украина».

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, что въезд на территорию страны ограничили для иностранцев, «в первую очередь, для граждан Российской Федерации». На пропускных пунктах усилены меры контроля. Порошенко заявил в твиттере, что такие действия помешают России сформировать частные армии на Украине.

Замглавы пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что запрет будет действовать, пока не закончится режим военного положения, то есть до 26 декабря.

На Украину станут пропускать россиян, которые едут «на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью», уточняет «Украинская правда» со ссылкой на главу Госпогранслужбы.

Петр Порошенко также предложил ужесточить правила регистрации россиян, въехавших на Украину, особенно в областях, где действует военное положение, сообщил «Интерфакс».

Верховная рада Украины 26 ноября утвердила введение военного положения в 10 областях страны, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. Ввести военное положение предложил Петр Порошенко после конфликта в Керченском проливе, где пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля и их экипаж по обвинению в незаконном пересечении госграницы.