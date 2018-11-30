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Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

13:10 30.11.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщают ТАСС и «РБК-Украина».

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, что въезд на территорию страны ограничили для иностранцев, «в первую очередь, для граждан Российской Федерации». На пропускных пунктах усилены меры контроля. Порошенко заявил в твиттере, что такие действия помешают России сформировать частные армии на Украине.

Замглавы пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что запрет будет действовать, пока не закончится режим военного положения, то есть до 26 декабря.

На Украину станут пропускать россиян, которые едут «на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью», уточняет «Украинская правда» со ссылкой на главу Госпогранслужбы.

Петр Порошенко также предложил ужесточить правила регистрации россиян, въехавших на Украину, особенно в областях, где действует военное положение, сообщил «Интерфакс».

Верховная рада Украины 26 ноября утвердила введение военного положения в 10 областях страны, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. Ввести военное положение предложил Петр Порошенко после конфликта в Керченском проливе, где пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля и их экипаж по обвинению в незаконном пересечении госграницы.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 19:38
Гость: Марго Симоньян

Отсталый вы человек!Сегодня к среднестатистическому россиянину приходит медведь с кукушкой.
30.11.2018, 19:35
Гость: нехохол

По Донецку,Луганску..исключительно доброжелатели.
30.11.2018, 19:24
Гость: нехохол

Ложь!Просто страна охраняет свои границы,не будет без наказанных нарушений.Об этом не знали?Какую задачу имели катера?Скрытно пройти в Азов.Почему скрытно?Так захотелось.Не прокатило!Чего ж скулить тогда.Когда планировали сей поход предполагали ,что можете отхватить ?Наверняка Чего ж тогда скулите!Мост-стратегический объект,он под охраной,знали об этом?Знали! Что фарватер и организация прохода судов с вводом в моста изменилась,знали?Знали! Что порядок прохода отражен в лоциях-читали!Та о чем речь,подай уведомление о своем проходе,возьми лоцмана и плыви куда хочешь!
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