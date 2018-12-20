Германия требует от России возврата культурных ценностей времён СССР

21:51

Германия призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.

Берлин, в свою очередь, готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии, отметили в дипмиссии.

В 2013 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель открывали в Эрмитаже выставку «Эпоха Бронзы. Европа без границ». Примерно четверть экспонатов составили «перемещенные» предметы искусства, вывезенные в СССР с немецкой территории после Второй мировой. Фрау Меркель в своей речи поблагодарила организаторов за то, что эти предметы вообще выставляются — впервые за послевоенное время. Однако канцлер дала понять: Берлин по-прежнему планирует вернуть произведения искусства в ФРГ.

Интересно, что немецкая сторона продолжает называть предметы искусства трофейными, в то время как в российской юридической терминологии их принято называть перемещенными. Самые знаменитые из перемещенных коллекций — находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н.э.

В Министерстве культуры РФ отреагировали на это требование Германии: ни о каком возврате культурных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой, речи быть не может.

"Могут быть какие-то межправительственные соглашения, договоренности об обмене, но ставить вопрос о том, что надо возвращать то, что было в 1945 году закреплено, категорически нельзя", — заявил РИА Новости глава департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов..