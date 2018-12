Бешеный Пес уходит: Трамп заявил об отставке главы Пентагона

Сам глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил свой уход с поста разногласиями с курсом главы Белого дома

Он отметил, что американскому лидеру лучше найти министра обороны, который бы разделял его взгляды.

В Белом доме при этом отметили, что, несмотря на предстоящую в феврале отставку, Трамп и Мэттис, которого при назначении на должность называли Бешеным Псом, по-прежнему находятся в хороших отношениях.

Эксперты отмечают, что уход главы Пентагона напрямую связан с объявленными накануне властями США планами вывода войск из Сирии и публикациями в американских СМИ о перспективах ухода американских военнослужащих из Афганистана.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Министр обороны США Джеймс Мэттис покинет свой пост в феврале 2019 года. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Генерал Мэттис уйдёт на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», - написал Трамп в своём Twitter.

По его словам, «за время работы Джима (Мэттиса) был достигнут огромный прогресс, особенно в части закупки новых вооружений».

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.