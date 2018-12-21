Бешеный Пес уходит: Трамп заявил об отставке главы Пентагона

19:12

Сам глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил свой уход с поста разногласиями с курсом главы Белого дома

Он отметил, что американскому лидеру лучше найти министра обороны, который бы разделял его взгляды.

В Белом доме при этом отметили, что, несмотря на предстоящую в феврале отставку, Трамп и Мэттис, которого при назначении на должность называли Бешеным Псом, по-прежнему находятся в хороших отношениях.

Эксперты отмечают, что уход главы Пентагона напрямую связан с объявленными накануне властями США планами вывода войск из Сирии и публикациями в американских СМИ о перспективах ухода американских военнослужащих из Афганистана.



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Министр обороны США Джеймс Мэттис покинет свой пост в феврале 2019 года. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Генерал Мэттис уйдёт на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», - написал Трамп в своём Twitter.

По его словам, «за время работы Джима (Мэттиса) был достигнут огромный прогресс, особенно в части закупки новых вооружений».

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

«Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы подтолкнуть союзников и другие страны к уплате своей доли военных обязательств», — отметил президент. Трамп поблагодарил Мэттиса за службу и добавил, что вскоре назовёт имя нового главы Пентагона.

Как сообщил источник агентства Reuters, Мэттис сам обратился к Трампу с просьбой об отставке в ходе персональной встречи в четверг, 20 декабря.

Он также написал президенту письмо с прошением об отставке, в котором объяснил своё решение тем, что Трампу следует найти на пост министра обороны человека, взгляды которого были бы ближе к его собственным.

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что имею право уйти в отставку со своей должности», — написал Мэттис в письме Трампу.

Мэттис также отметил, что гордится достигнутым за два года на посту главы Пентагона.

«Наши войска продолжают демонстрировать способности, необходимые, чтобы одержать верх в конфликте и поддержать сильное влияние США в мире», — написал министр обороны США.

Кроме того, он подчеркнул важность «уникальной и всеохватывающей системы альянсов и партнёрских отношений», в которой состоит США.

«Как и вы, я с самого начала говорил, что Вооружённые силы США не должны быть полицейскими мира. Напротив, мы должны использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны, в том числе путём демонстрации лидерства перед нашими альянсами», - говорится в письме Мэттиса Трампу.

Вместе с тем министр выступил с критикой России и Китая, упрекнув эти страны в попытках «сформировать мир, согласующийся с их авторитарной моделью».

«Очевидно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью: получить право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности для продвижения собственных интересов за счёт своих соседей, Америки и наших союзников» - заключил Мэттис.

«Мэттис - отголосок прошлого»

Джеймс Мэттис, 68-летний уроженец штата Вашингтон, начал военную службу в корпусе Морской пехоты США в возрасте 18 лет. Впоследствии, уже в звании бригадного генерала, он командовал оперативно-тактической группой в ходе операции «Несокрушимая свобода», начатой в ответ на теракт 11 сентября 2001 года.

В 2003 году Мэттис командовал морскими пехотинцами во время вторжения коалиционных сил в Ирак, участвовал в битве за Фаллуджу. До назначения на пост министра обороны он служил в Центральном командовании США, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию.

Мэттису, вероятно, было непросто работать с Трампом, учитывая особенности стиля президента, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Мэттису, как и многим другим, трудно подстраиваться под стиль Трампа - амбициозный, экстраординарный стиль управлению транснациональной корпорацией. Мэттис -отголосок прошлого, как Тиллерсон, например, - это люди-реалисты в отношении формирования внешнеполитического курса», - считает эксперт.

Он предположил, что Трамп может подбирать лояльных людей, схожих с ним в оценке ситуации.

«Происходит радикализация администрации Трампа - пришли Помпео и Болтон. Трамп меняет людей на тех, которые к нему лояльны, а не на тех, кто имеет свою независимую точку зрения. Мэттис любит продумывать, осмысливать непредсказуемые результаты, и это затрудняет его нахождение в составе администрации. Разговоры об отставке шли не один месяц», - заключил Блохин.

«Был островком стабильности»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что, несмотря на отставку, Трамп и Мэттис по-прежнему находятся в хороших отношениях.

«У него (Мэттиса. - RT) и президента хорошие отношения, но иногда они расходятся во мнениях. И подобное обстоятельство не означает, что хороших отношений не может быть. Он (Мэттис. - RT) подробно объяснил, почему уходит со своего поста», - сказала Сандерс в эфире NBC.

Она отметила, что президент испытывает большое уважение к Мэттису и тот намерен оставаться в должности ещё два месяца. «Я полагаю, что это отличный индикатор того, как они сотрудничают», - сказала Сандерс.

При этом некоторые сенаторы США негативно отреагировали на заявление Мэттиса об уходе. Республиканец Марко Рубио высказался в своём Twitter, что Белый дом движется по внешнеполитическому пути, который может иметь тяжёлые последствия.

«Просто прочитайте заявление генерала Мэттиса об отставке. Становится совершенно ясно, что мы идём к серии серьёзных ошибок в политике, которые поставят под угрозу нашу нацию, навредят нашим альянсам и усилят наших противников», - написал Рубио.

В свою очередь, демократ Марк Уорнер назвал уход главы Пентагона «пугающим».

«Мэттис был островком стабильности в хаосе администрации Трампа. Как мы убедились на примере бессистемного подхода президента в Сирии, наша оборона слишком важна, чтобы вверять её беспорядочным прихотям президента», - считает Уорнер.

This is scary. Secretary Mattis has been an island of stability amidst the chaos of the Trump administration. As we’ve seen with the President’s haphazard approach to Syria, our national defense is too important to be subjected to the President’s erratic whims. https://t.co/9qPluSGLUc — Mark Warner (@MarkWarner) 20 декабря 2018 г.

Демократ Эрик Суолвелл сказал в эфире CNN, что «соглашался не с каждым решением Мэттиса, но глава Пентагона всегда был ограничивающей президента силой, мешающей проявлению его худших инстинктов».

В то же время советник Трампа Стивен Миллер отметил, что отставке Мэттиса уделяется слишком много внимания.

«СМИ, которые истерично реагируют на уход Джеймса Мэттиса, - это во многих случаях те же СМИ и политики, которые приветствовали начало нашей страной войны в Ираке, что впоследствии обернулось полной катастрофой», - отметил он в эфире телеканала CNN.

Разногласия по поводу Сирии и Афганистана

Эксперты прямо связывают уход Мэттиса с объявленными накануне Дональдом Трампом планами о выводе войск из Сирии и публикациями в американских СМИ о перспективах ухода американских военнослужащих из Афганистана.

«Отставка последовала сразу же после объявления Трампом о выводе американского контингента из Сирии, Мэттис с этим был категорически не согласен. Также появились сообщения о том, что Трамп хочет в ближайшее время в два раза сократить численность американских войск в Афганистане», - отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

При этом эксперты не исключают возможность кризиса в самой администрации Трампа, где Мэттис считался одной из ключевых системообразующих фигур.

«Может быть, такие, как Мэттис, требовали более активной и агрессивной политики США и в отношении Китая, Северной Кореи, России. Возможно, возникло сложное психологическое состояние, когда Трамп оказался сдерживающим фактором», - отметил Васильев.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством»* в Сирии, что, по его словам, было единственной целью пребывания в арабской республике американских войск во время его президентства.

Трамп поручил осуществить «всеобщий и быстрый» вывод военнослужащих из САР. По официальным данным, на территории Сирии дислоцирован военный контингент США численностью примерно 2 тыс.

«Выход из Сирии не был неожиданным. Я проводил кампанию многие годы, и шесть месяцев назад, когда я публично хотел это сделать, я согласился остаться подольше. Россия, Иран, Сирия и другие являются местным врагом ИГ*. Мы выполняли там работу. Время возвращаться домой и восстанавливаться», - заявил Трамп.

Также президент выразил сомнение в том, что США «хотят быть полицейским» на Ближнем Востоке, «тратя жизни и триллионы долларов на защиту других, которые в большинстве случаев этого не ценят».

Также издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что США могут в ближайшие месяцы вывести из Афганистана около половины 14-тысячного контингента военных.

«Главное противоречие (между Трампом и Мэттисом. - RT) - не только Сирия. Сирия - это, скажем так, последняя капля. А главная причина - то, что Трамп проводит, наверное, более осторожный курс, чем хотел бы проводить Мэттис», - цитирует РИА Новости доцента факультета мировой политики МГУ им. М​​​.В. Ломоносова Алексея Фененко.

Автор: Сергей Гусаров, Анастасия Румянцева

* «Исламское государство» (ИГ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ.