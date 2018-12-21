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Бешеный Пес уходит: Трамп заявил об отставке главы Пентагона

19:12 21.12.2018

Сам глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил свой уход с поста разногласиями с курсом главы Белого дома

Он отметил, что американскому лидеру лучше найти министра обороны, который бы разделял его взгляды.

В Белом доме при этом отметили, что, несмотря на предстоящую в феврале отставку, Трамп и Мэттис, которого при назначении на должность называли Бешеным Псом, по-прежнему находятся в хороших отношениях.

Эксперты отмечают, что уход главы Пентагона напрямую связан с объявленными накануне властями США планами вывода войск из Сирии и публикациями в американских СМИ о перспективах ухода американских военнослужащих из Афганистана.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Министр обороны США Джеймс Мэттис покинет свой пост в феврале 2019 года. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Генерал Мэттис уйдёт на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», - написал Трамп в своём Twitter.

По его словам, «за время работы Джима (Мэттиса) был достигнут огромный прогресс, особенно в части закупки новых вооружений».

«Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы подтолкнуть союзников и другие страны к уплате своей доли военных обязательств», — отметил президент. Трамп поблагодарил Мэттиса за службу и добавил, что вскоре назовёт имя нового главы Пентагона.

Как сообщил источник агентства Reuters, Мэттис сам обратился к Трампу с просьбой об отставке в ходе персональной встречи в четверг, 20 декабря.

Он также написал президенту письмо с прошением об отставке, в котором объяснил своё решение тем, что Трампу следует найти на пост министра обороны человека, взгляды которого были бы ближе к его собственным.

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что имею право уйти в отставку со своей должности», — написал Мэттис в письме Трампу.

Мэттис также отметил, что гордится достигнутым за два года на посту главы Пентагона.

«Наши войска продолжают демонстрировать способности, необходимые, чтобы одержать верх в конфликте и поддержать сильное влияние США в мире», — написал министр обороны США.

Кроме того, он подчеркнул важность «уникальной и всеохватывающей системы альянсов и партнёрских отношений», в которой состоит США.

«Как и вы, я с самого начала говорил, что Вооружённые силы США не должны быть полицейскими мира. Напротив, мы должны использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны, в том числе путём демонстрации лидерства перед нашими альянсами», - говорится в письме Мэттиса Трампу.

Вместе с тем министр выступил с критикой России и Китая, упрекнув эти страны в попытках «сформировать мир, согласующийся с их авторитарной моделью».

«Очевидно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью: получить право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности для продвижения собственных интересов за счёт своих соседей, Америки и наших союзников» - заключил Мэттис.

«Мэттис - отголосок прошлого»

Джеймс Мэттис, 68-летний уроженец штата Вашингтон, начал военную службу в корпусе Морской пехоты США в возрасте 18 лет. Впоследствии, уже в звании бригадного генерала, он командовал оперативно-тактической группой в ходе операции «Несокрушимая свобода», начатой в ответ на теракт 11 сентября 2001 года.

В 2003 году Мэттис командовал морскими пехотинцами во время вторжения коалиционных сил в Ирак, участвовал в битве за Фаллуджу. До назначения на пост министра обороны он служил в Центральном командовании США, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию.

Мэттису, вероятно, было непросто работать с Трампом, учитывая особенности стиля президента, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Мэттису, как и многим другим, трудно подстраиваться под стиль Трампа - амбициозный, экстраординарный стиль управлению транснациональной корпорацией. Мэттис -отголосок прошлого, как Тиллерсон, например, - это люди-реалисты в отношении формирования внешнеполитического курса», - считает эксперт.

Он предположил, что Трамп может подбирать лояльных людей, схожих с ним в оценке ситуации.

«Происходит радикализация администрации Трампа - пришли Помпео и Болтон. Трамп меняет людей на тех, которые к нему лояльны, а не на тех, кто имеет свою независимую точку зрения. Мэттис любит продумывать, осмысливать непредсказуемые результаты, и это затрудняет его нахождение в составе администрации. Разговоры об отставке шли не один месяц», - заключил Блохин.

«Был островком стабильности»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что, несмотря на отставку, Трамп и Мэттис по-прежнему находятся в хороших отношениях.

«У него (Мэттиса. - RT) и президента хорошие отношения, но иногда они расходятся во мнениях. И подобное обстоятельство не означает, что хороших отношений не может быть. Он (Мэттис. - RT) подробно объяснил, почему уходит со своего поста», - сказала Сандерс в эфире NBC.

Она отметила, что президент испытывает большое уважение к Мэттису и тот намерен оставаться в должности ещё два месяца. «Я полагаю, что это отличный индикатор того, как они сотрудничают», - сказала Сандерс.

При этом некоторые сенаторы США негативно отреагировали на заявление Мэттиса об уходе. Республиканец Марко Рубио высказался в своём Twitter, что Белый дом движется по внешнеполитическому пути, который может иметь тяжёлые последствия.

«Просто прочитайте заявление генерала Мэттиса об отставке. Становится совершенно ясно, что мы идём к серии серьёзных ошибок в политике, которые поставят под угрозу нашу нацию, навредят нашим альянсам и усилят наших противников», - написал Рубио.

В свою очередь, демократ Марк Уорнер назвал уход главы Пентагона «пугающим».

«Мэттис был островком стабильности в хаосе администрации Трампа. Как мы убедились на примере бессистемного подхода президента в Сирии, наша оборона слишком важна, чтобы вверять её беспорядочным прихотям президента», - считает Уорнер.

Демократ Эрик Суолвелл сказал в эфире CNN, что «соглашался не с каждым решением Мэттиса, но глава Пентагона всегда был ограничивающей президента силой, мешающей проявлению его худших инстинктов».

В то же время советник Трампа Стивен Миллер отметил, что отставке Мэттиса уделяется слишком много внимания.

«СМИ, которые истерично реагируют на уход Джеймса Мэттиса, - это во многих случаях те же СМИ и политики, которые приветствовали начало нашей страной войны в Ираке, что впоследствии обернулось полной катастрофой», - отметил он в эфире телеканала CNN.

Разногласия по поводу Сирии и Афганистана

Эксперты прямо связывают уход Мэттиса с объявленными накануне Дональдом Трампом планами о выводе войск из Сирии и публикациями в американских СМИ о перспективах ухода американских военнослужащих из Афганистана.

«Отставка последовала сразу же после объявления Трампом о выводе американского контингента из Сирии, Мэттис с этим был категорически не согласен. Также появились сообщения о том, что Трамп хочет в ближайшее время в два раза сократить численность американских войск в Афганистане», - отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

При этом эксперты не исключают возможность кризиса в самой администрации Трампа, где Мэттис считался одной из ключевых системообразующих фигур.

«Может быть, такие, как Мэттис, требовали более активной и агрессивной политики США и в отношении Китая, Северной Кореи, России. Возможно, возникло сложное психологическое состояние, когда Трамп оказался сдерживающим фактором», - отметил Васильев.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством»* в Сирии, что, по его словам, было единственной целью пребывания в арабской республике американских войск во время его президентства.

Трамп поручил осуществить «всеобщий и быстрый» вывод военнослужащих из САР. По официальным данным, на территории Сирии дислоцирован военный контингент США численностью примерно 2 тыс.

«Выход из Сирии не был неожиданным. Я проводил кампанию многие годы, и шесть месяцев назад, когда я публично хотел это сделать, я согласился остаться подольше. Россия, Иран, Сирия и другие являются местным врагом ИГ*. Мы выполняли там работу. Время возвращаться домой и восстанавливаться», - заявил Трамп.

Также президент выразил сомнение в том, что США «хотят быть полицейским» на Ближнем Востоке, «тратя жизни и триллионы долларов на защиту других, которые в большинстве случаев этого не ценят».

Также издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что США могут в ближайшие месяцы вывести из Афганистана около половины 14-тысячного контингента военных.

«Главное противоречие (между Трампом и Мэттисом. - RT) - не только Сирия. Сирия - это, скажем так, последняя капля. А главная причина - то, что Трамп проводит, наверное, более осторожный курс, чем хотел бы проводить Мэттис», - цитирует РИА Новости доцента факультета мировой политики МГУ им. М​​​.В. Ломоносова Алексея Фененко.

Автор: Сергей Гусаров, Анастасия Румянцева

* «Исламское государство» (ИГ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ.

Темы: США, Министерство обороны США (Пентагон)
Источник: RT
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Комментарии читателей
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21.12.2018, 21:20
Гость: евразиец

Трамп подбирает лояльных к нему людей ,а не тех с независимой точкой зрения ."Молодец Трамп моя школа"- сказал наш Гарант.Осталось запретить в США выборы губернаторов,мэров .
21.12.2018, 20:45
Гость: Бешеный Пес уходит

придет Бешеный Лис.
21.12.2018, 20:31
Гость: Трамп стал похож на сову,

а у его собаки вообще мешки под глазами. До чего же их всё-таки Путин довёл.
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