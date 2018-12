Трамп назначил исполняющего обязанности главы Пентагона

Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января 2019 года станет Патрик Шанахан. Об этом в своем твиттере объявил президент США Дональд Трамп.

Патрик Шанахан пришел в Boeing в 1986 году. В компании он занимал ряд руководящих должностей, в его ведении были как гражданские, так и военные проекты. Летом 2017 года Шанахана назначили на пост замминистра обороны США.

Действующий глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей предстоящей отставке 21 декабря. Такое решение он принял после того, как президент США Дональд Трамп решил вывести войска из Сирии.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.