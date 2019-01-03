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В Киеве избили 81-летнего создателя «Мрии»

12:46 3.01.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В Киеве пять человек, в том числе полицейские, избили авиаконструктора завода «Антонов» 81-летнего Виктора Ковальского. Мужчину заподозрили в том, что он якобы валютный мошенник, обманувший одного из них.

Ковальский работает авиаконструктором 47 лет, является соавтором Ан-74 и «Мрии». Возвращаясь с работы вечером, он выходил из метро на станции «Шулявская». При нем был портфель с чертежами. Подбежавший мужчина схватил его за руку со словом «Прикурить». Ученый ответил, что не курит, зажигалки нет.

«Тут же, как я сказал „отпусти“, хотел вырваться, на меня посыпались удары сзади и по голове», - рассказывает Ковальский.

Сперва его били трое, но потом к ним присоединились сотрудники полиции. Последние были на машине с номером 4435. На пострадавшего надели наручники и потащили в полицейское авто. Порвав портфель и осмотрев его содержимое, поняли, что ошиблись.

Очевидцы происшествия утверждают, что на пожилого человека показал неизвестный в красной куртке. Он и привел приятелей и полицию, сообщает «Русская весна».

«Этот в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на 10 тысяч долларов. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал», -рассказал избитый.

В результате у авиаконструктора сотрясение мозга, повреждение зуба и спины. Скорая помощь приехала по вызову прохожих. Были на месте происшествия следователи из Соломенского РОВД, но они настойчиво повторяли версию о валютчике.

«Когда отец сидел в полицейской машине, он говорит, что делать: сейчас отвезем его в следственный изолятор и будем его пытать, выбивать из него правду», - рассказала дочь потерпевшего Виктория.

Темы: Украина, Происшествия, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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03.01.2019, 18:20
Гость: Вспомнилось

О том, кстати, в СМИ сообщалось. Причем, указывалось, что ученые и конструкторы ВПК становились жертвами подобных случаев. Высказывались разные версии.
03.01.2019, 18:19
Гость: вопрос

Нах такой бред нести про "новую власть" после 17-го? Новая власть до начала белого террора летом 18-го смертную казнь отменила, надеясь, что противники "оценят". Приговоры революционного трибунала с осуждением от имени мирового пролетариата постановлялись. А распоясался криминал и ,как их называли, "эксплуататорские классы". Относительно ученых и интеллигенции вообще - самое уважительное отношение. Конечно, тоже в надежде на то, что"оценят" и будут работать на благо трудящихся. Не все оценили, особенно т.н. "гуманитарная интеллигенция". О которой Ленин и написал Горькому, что это не мозг нации, а г...но нации. Сейчас тоже такой полно, ни знаний, ни ума, один пиндежь.
03.01.2019, 18:12
Гость: не из Берлина

обострение скорее у вас, "доктор"!
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