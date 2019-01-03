В Киеве избили 81-летнего создателя «Мрии»

12:46

В Киеве пять человек, в том числе полицейские, избили авиаконструктора завода «Антонов» 81-летнего Виктора Ковальского. Мужчину заподозрили в том, что он якобы валютный мошенник, обманувший одного из них.

Ковальский работает авиаконструктором 47 лет, является соавтором Ан-74 и «Мрии». Возвращаясь с работы вечером, он выходил из метро на станции «Шулявская». При нем был портфель с чертежами. Подбежавший мужчина схватил его за руку со словом «Прикурить». Ученый ответил, что не курит, зажигалки нет.

«Тут же, как я сказал „отпусти“, хотел вырваться, на меня посыпались удары сзади и по голове», - рассказывает Ковальский.

Сперва его били трое, но потом к ним присоединились сотрудники полиции. Последние были на машине с номером 4435. На пострадавшего надели наручники и потащили в полицейское авто. Порвав портфель и осмотрев его содержимое, поняли, что ошиблись.

Очевидцы происшествия утверждают, что на пожилого человека показал неизвестный в красной куртке. Он и привел приятелей и полицию, сообщает «Русская весна».

«Этот в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на 10 тысяч долларов. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал», -рассказал избитый.

В результате у авиаконструктора сотрясение мозга, повреждение зуба и спины. Скорая помощь приехала по вызову прохожих. Были на месте происшествия следователи из Соломенского РОВД, но они настойчиво повторяли версию о валютчике.

«Когда отец сидел в полицейской машине, он говорит, что делать: сейчас отвезем его в следственный изолятор и будем его пытать, выбивать из него правду», - рассказала дочь потерпевшего Виктория.