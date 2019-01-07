СМИ узнали о местонахождении Скрипалей после покушения

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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые в марте 2018 г. были отравлены неизвестным веществом в Солсбери, сейчас скорее всего проживают на юге Великобритании, пишет газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. По информации источников, за самочувствием Скрипалей наблюдают медицинские специалисты.

По словам одного из источников, сотрудники службы безопасности Великобритании «могли легко организовать Юлии работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться в общество, при этом гарантируя ее безопасность».

По данным издания, Сергей и Юлия Скрипали могут работать на британские спецслужбы.

The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России. Этим летом она встречалась с друзьями. Как отмечает издание, девушку и ее отца сейчас сложно узнать. Об этом свидетельствует ранее обнародованная видеосъемка, утверждает газета. На видео Юлия выглядит не так, как на семейных фотографиях: она похудела, сменила прическу и цвет волос.

«Также, вероятно, изменена внешность и ее отца Сергея Скрипаля. Он может идти по улице в шляпе или с другим цветом волос, и его никто не узнает», – считает один из источников газеты. По его словам, Сергей Скрипаль не дает интервью, так как не хочет раскрыть свою новую внешность, пишут «Ведомости».

Опрошенные The Telegraph эксперты считают, что пострадавшие находятся под защитой, однако они свободны в передвижении.