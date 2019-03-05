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Порошенко вновь обратился за помощью к Путину

15:06 5.03.2019
Порошенко
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Украинский президент Петр Порошенко готов приползти на коленях к российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы тот помог ему выиграть предстоящие выборы. Несмотря на то, что президент России уже несколько раз сообщил о том, что не желает участвовать в предвыборной борьбе Порошенко, тот регулярно напоминает о себе.

На сей раз олигарх поднял тему целостности Украины. Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, он обратился к Путину, пишет «Русская весна».

«Мы, украинцы, будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море - ни Черное, ни Азовское, ни наш суходол», - заявил президент.

Интересно, что именно таким образом президент-олигарх пытается привлечь к себе внимание. Он не может похвастаться какими-то высокими результатами и прибегает к самой обычной манипуляции.

Порошенко пытается показать себя перед народом сильным лидером. Мол, он может говорить на равных даже с президентом великой державы.

Впрочем, население, по крайней мере, его часть, против того, чтобы олигарх продолжал возглавлять страну. Вчера в центре Киева националисты разместили огромный баннер с призывами посадить за решетку Петра Порошенко и замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 19:44
Гость: Гость

Вова, здесь надо рассуждать чисто логически. Вот у Коломойского, к примеру, все счета на Западе заблокированы, а значит ему терять уже нечего, более того - он определенно имеет на них зуб. А это значит, что в случае победы на выборах, ему совершенно не нужно будет оглядываться на Запад, который по сути дела уже обобрал его до нитки. Кроме того, он хочет отомстить Пете, поэтому если ты, Вова, пообещаешь ему помочь отобрать у Пети все нажитое непосильным трудом - ну как Петя у него Приватбанк оттяпал, то думаю, что вы наверняка договоритесь. Ничто так не сближает людей, как их ненависть к общему врагу. А Коломойский одинаково ненавидит и Запад, и Порошенко, поэтому чтобы отомстить им обоим, вряд ли откажется от такого сильного союзника. Вообщем, ему для этого нужна будет крыша, потому что в противном случае Запад его сомнет. А если ты, Вова, согласишься стать для него крышей, как в случае с Асадом, тогда думаю, что вы оба окажетесь в выигрыше...
05.03.2019, 19:24
Гость: eskey

Прослезились? Утритесь!
05.03.2019, 19:01
Гость: Александр1

Петро чувствует свою безвременную кончину. Холы готовы пегрызть голо любому за три копейки...Нато ни хохлы!!!
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