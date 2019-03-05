Порошенко вновь обратился за помощью к Путину

15:06

Украинский президент Петр Порошенко готов приползти на коленях к российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы тот помог ему выиграть предстоящие выборы. Несмотря на то, что президент России уже несколько раз сообщил о том, что не желает участвовать в предвыборной борьбе Порошенко, тот регулярно напоминает о себе.

На сей раз олигарх поднял тему целостности Украины. Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, он обратился к Путину, пишет «Русская весна».

«Мы, украинцы, будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море - ни Черное, ни Азовское, ни наш суходол», - заявил президент.

Интересно, что именно таким образом президент-олигарх пытается привлечь к себе внимание. Он не может похвастаться какими-то высокими результатами и прибегает к самой обычной манипуляции.

Порошенко пытается показать себя перед народом сильным лидером. Мол, он может говорить на равных даже с президентом великой державы.

Впрочем, население, по крайней мере, его часть, против того, чтобы олигарх продолжал возглавлять страну. Вчера в центре Киева националисты разместили огромный баннер с призывами посадить за решетку Петра Порошенко и замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.