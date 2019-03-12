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Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером

17:24 12.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Европарламент 12 марта одобрил резолюцию о состоянии отношений с РФ, согласно которой Россия «больше не может считаться „стратегическим партнером“» Евросоюза. По мнению депутатов, соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС и России должно быть пересмотрено.

В резолюции упоминаются, в частности, присоединение Крыма, война на Украине, катастрофа малайзийского «боинга», отравление Скрипалей и вмешательство России в политику балканских стран.

Европарламент также подчеркнул, что проект «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от российских поставок газа, угрожает европейскому внутреннему рынку и не соответствует стратегическим интересам ЕС, «и поэтому должен быть остановлен».

Резолюцию предложила депутат от Латвии Сандра Калниете. В поддержку документа проголосовали 402 депутата, 163 высказались против, 89 воздержались.

Темы: Россия, Международные отношения, Европарламент, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 20:12
Гость: Зоя

Мечта вовы накрывается медным тазом.
Этого и следовало ожидать.
Никогда хозяева не считали лакеев партнерами.
12.03.2019, 19:56
Гость: гость 3322

когда бабло кончается, а сам "пациент" не точно бы не далекий, но и откровенно рукож...., а кушать хочется всегда, начинаются вот такие вот повизгивания.
у них это паттерны и шаблоны.
единение = дайте денег.
угроза россии = дайте денег срочно!
агрессия россии = жрать нечего, рятуйте!!!
однако, скоро подобная риторика перестанет канать, как минимум в тех же объёмах.
И всё таки, ведь все всё понимают....
Нафига этот цирк?
12.03.2019, 19:51
Гость: Skeptik

депутат Европарламента Фарадж считает лидеров ЕС «гангстерами»
Он об этом прямо заявляет!
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