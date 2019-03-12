Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером

17:24

Европарламент 12 марта одобрил резолюцию о состоянии отношений с РФ, согласно которой Россия «больше не может считаться „стратегическим партнером“» Евросоюза. По мнению депутатов, соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС и России должно быть пересмотрено.

В резолюции упоминаются, в частности, присоединение Крыма, война на Украине, катастрофа малайзийского «боинга», отравление Скрипалей и вмешательство России в политику балканских стран.

Европарламент также подчеркнул, что проект «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от российских поставок газа, угрожает европейскому внутреннему рынку и не соответствует стратегическим интересам ЕС, «и поэтому должен быть остановлен».

Резолюцию предложила депутат от Латвии Сандра Калниете. В поддержку документа проголосовали 402 депутата, 163 высказались против, 89 воздержались.