В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный удар

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Вашингтон не должен отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал Джозеф Данфорд.

Как пишет РИА Новости, по словам Данфорда нынешняя политика Вашингтона, согласно которой разрешается нанесение упреждающего ядерного удара, делает сложнее процесс принятия решений об атаке для противников США.

Данфорд выступил против каких-либо изменений в данном вопросе, так как в противном случае это упростило бы, по его мнению, процесс принятия решений конкурентами Вашингтона.

"Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании", - отметил генерал.

При этом он выразил уверенность, что существующая политика США в данном направлении является правильной.

В конце января в Конгресс США были внесены два предложения по ограничению прав президента по нанесению ядерного удара.

Такие законопроекты уже не раз вносились в прошлом в Конгресс, но успеха не имели. Инициатива получила поддержку после прихода к власти Дональда Трампа. Многие демократы заявляли, что Трампу опасно доверять контроль над ядерным оружием. Президент Барак Обама, согласно публикациям СМИ, думал об изменении политики в области превентивных ядерных ударов, но отказался от намерения что-либо менять.