Сорок человек погибли при стрельбе в мечетях Новой Зеландии

09:59

В результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии погибли 40 человек, еще 20 пострадали, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Стрельба в двух мечетях в Крайстчерче произошла в пятницу, 15 марта. Ранее была подтверждена гибель 9 человек и сообщалось о десятках раненых. На момент инцидента в одной из мечетей находилось порядка 300 человек, включая детей.

Полиция задержала четырех подозреваемых. "Четверо задержаны. Трое мужчин и одна женщина", - сказал комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Известно, что в одной из мечетей стрельбу устроил гражданин Австралии ультраправх взглядов. Позже стало известно, что одним из стрелявших являлся уроженец австралийского городка Графтон (штат Новый Южный Уэльс).

В полиции Новой Зеландии также заявили, что было несколько сообщений о самодельных взрывных устройствах, прикрепленных к транспортным средствам, которые удалось обезвредить. Перед происшествием стрелок написал 37-страничный манифест, в котором объяснял, кто он и почему устроил стрельбу в мечети Крайстчерча. В нем он заявляет, что это "террористическая атака".