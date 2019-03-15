]]> ]]>
Главная В мире Новости

Сорок человек погибли при стрельбе в мечетях Новой Зеландии

09:59 15.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии погибли 40 человек, еще 20 пострадали, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Стрельба в двух мечетях в Крайстчерче произошла в пятницу, 15 марта. Ранее была подтверждена гибель 9 человек и сообщалось о десятках раненых. На момент инцидента в одной из мечетей находилось порядка 300 человек, включая детей.

Полиция задержала четырех подозреваемых. "Четверо задержаны. Трое мужчин и одна женщина", - сказал комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Известно, что в одной из мечетей стрельбу устроил гражданин Австралии ультраправх взглядов. Позже стало известно, что одним из стрелявших являлся уроженец австралийского городка Графтон (штат Новый Южный Уэльс).

В полиции Новой Зеландии также заявили, что было несколько сообщений о самодельных взрывных устройствах, прикрепленных к транспортным средствам, которые удалось обезвредить. Перед происшествием стрелок написал 37-страничный манифест, в котором объяснял, кто он и почему устроил стрельбу в мечети Крайстчерча. В нем он заявляет, что это "террористическая атака".

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.03.2019, 15:17
Гость: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

.
15.03.2019, 15:15
Гость: «Руси есть веселие пити не можем, без того быти...»

.
15.03.2019, 15:13
Гость: Ужасная месть Хоббитов!

.
Все комментарии (16)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.