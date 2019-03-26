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Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

07:31 26.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в понедельник дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление минобороны США.

"Сегодня исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан уполномочил командующего инженерным корпусом армии США приступить к планированию и выполнению программы стоимостью 1 миллиард долларов для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб", - говорится в заявлении ведомства.

Средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США протяженностью 57 миль (около 91 километра), улучшение дорог и установку освещения в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).

Отмечается, что это первый миллиард долларов, выделенный Дональду Трампу на возведение стены. Отмечается, что ранее администрация президента заявляла о намерении выделить на строительство в будущем дополнительные 1,5 миллиарда.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.

Темы: Дональд Трамп, Мексика, США, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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26.03.2019, 14:18
Гость: Pupsik

Так они хоть пытаются спастись, а РФ, кажется, без боя сдалась среднеазиатам для колонизации...
26.03.2019, 14:09
Гость: Путник

Если гастрбайтеров из нашей средней азии привезут, то смогут построена раза в два больше. Правда металл в руки, кроме лопат, не давать, и запретить ветру дуть, а то рухнет.
26.03.2019, 12:25
Гость: Ы?!--

Скучный народ
Нет ,чтоб лестницу в небо построить
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