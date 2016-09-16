Ученые доказали вредность дневного сна для организма

Японские ученые из Токийского университета доказали вредность дневной дремоты для организма, пишет The Telegraph.

Исследователи проанализировали 21 научную работу, которые охватили в общей сложности более 300 тысяч человек. Обнаружилось, что дневная дремота продолжительностью свыше часа, может стать причиной развития сахарного диабета второго типа, повышая риск возникновения данного заболевания на 45 процентов.

Причиной такого воздействия является то, что примерно через час человек входит в фазу медленного сна, прерывание которой может спровоцировать состояние инерции сна, при котором снижается умственная и физическая активности, наблюдаются нарушения в эндокринной системе, что в свою очередь приводит к развитию сахарного диабета второго типа.

В свою очередь дневной сон менее часа не вызывает никаких рисков. Ранее американскими учеными было доказано, что дневной сон дольше 40 минут и чрезмерная утомляемость повышают риск возникновения метаболического синдрома, в частности нарушения чувствительности к инсулину.