Веронику Скворцову представят к награде за оказание первой помощи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова будет представлена к награде за оказание первой помощи на борту самолета, сообщает «Национальная служба новостей» (НСН) со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Фургала.

Отмечается, что данная идея была предложена журналистами НСН во время интервью с Фургалом, и чиновник ее поддержал, добавив, что министр совершила серьезный поступок. «В понедельник я буду в Москве, и мы этот вопрос обязательно поднимем», - заявил он.

Чрезвычайное происшествие произошло на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Нью-Йорк 20 сентября. Одной из пассажирок стало плохо и она потеряла сознание. Летевшая тем же рейсом Сковрцова оказала пострадавшей первую помощь. Самолет совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге, где пострадавшую забрала бригада скорой помощи.

По словам самой Скворцовой, буквально через несколько минут после вылета рейса из Москвы бортпроводники объявили, что одному из пассажиров самолета стало плохо. «Женщина 47 лет находилась в бессознательном состоянии с признаками очагового поражения головного мозга, с нитевидным пульсом, неопределяемым артериальным давлением», - приводит слова министра ТАСС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность правительства России Веронике Скворцовой. «За заслуги в области охраны здоровья населения объявить благодарность правительства РФ министру здравоохранения РФ Скворцовой Веронике Игоревне», - говорится в распоряжении правительства РФ.

Вероника Скворцова занимает пост министра здравоохранения РФ с 2012 года. Министр — врач по образованию, специализировалась на ликвидации последствий инсульта.