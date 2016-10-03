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Ученые объявили о первом случае полного излечения от ВИЧ

10:27 3.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Британские ученые объявили о первом случае полного излечения от ВИЧ-инфекции взрослого человека, сообщает The Sunday Times.

Речь идет о 44-летнем британце, который входит в группу из 50 человек, которая проходит клинические испытания нового противовирусного препарата.

Как отмечают ученые, их экспериментальная терапия позволяет отслеживать и уничтожать вирус иммунодефицита человека сразу во всем организме, а не только в тех местах, где он наиболее активен.

Согласно результатам клинических исследований пациента, содержание вируса в его крови после прохождения терапии настолько мало, что привело к отрицательным результатам анализов.

Современная антиретровирусная терапия подавляет активные инфицированные клетки, но не затрагивает зараженные, но еще не активные, Т-лимфоциты. Таким образом, сегодняшняя терапия направлена на то, чтобы контролировать активность ВИЧ-инфекции, но не избавляться от нее.

Способ, разработанный британскими учеными, пока проходит испытания. О том, когда он может быть внедрен в клиническую практику пока не сообщается.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2014 году 37 миллионов человек в мире были инфицированы ВИЧ, а 34 миллиона умерли от причин, вызванных заболеванием. В России в 2014 году было зарегистрировано более 92 тысяч новых случаев ВИЧ.  

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Болезни и их лечение, Вирусные заболевания и их лечение, Профилактика и лечение ВИЧ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.10.2016, 12:16
Может

по тому что ты, как и ХеХ тоже забыл принять таблеточку с утра? Или ты свой собственный коммент решил поддержать.. Кто знает!?
03.10.2016, 12:15
Белая Русь

Отрицатель?
03.10.2016, 12:10
Не уверен, что это обязательно масоны, а вот

То что это лохотрон, пожалуй соглашусь! Никто никогда. Его , этот вирус, не видел. Одни разговоры. Эта операция очень похожа на операцию ликвидации Бин-Ладена. Вроде кого-то убили, но лицо не показали из соображений...????...непонятно каких, и никому ничего не показывая, что-то вроде кремировали, а прах якобы рассеяли непонятно где. Почему так? Чтобы что? Ответ: Ну, а вдруг?.....не очень убедительно! Надо же , как убивали и насиловали Каддафи показали всё, как повесили Хусейна тоже показали, а тут такие гуманные предосторожности....короче, такой же лохатрон как "сранцевый" газ, или полёт американцев на Луну ( на чё м? Что за ракетоноситель? Как выводили на орбиту Луны возвращаемый модуль, как состыковывали на орбите Луны?... Короче ложь полнейшая!) . Короче, сняли бабло и концы в воду!
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