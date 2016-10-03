Британские ученые объявили о первом случае полного излечения от ВИЧ-инфекции взрослого человека, сообщает The Sunday Times.

Речь идет о 44-летнем британце, который входит в группу из 50 человек, которая проходит клинические испытания нового противовирусного препарата.

Как отмечают ученые, их экспериментальная терапия позволяет отслеживать и уничтожать вирус иммунодефицита человека сразу во всем организме, а не только в тех местах, где он наиболее активен.

Согласно результатам клинических исследований пациента, содержание вируса в его крови после прохождения терапии настолько мало, что привело к отрицательным результатам анализов.

Современная антиретровирусная терапия подавляет активные инфицированные клетки, но не затрагивает зараженные, но еще не активные, Т-лимфоциты. Таким образом, сегодняшняя терапия направлена на то, чтобы контролировать активность ВИЧ-инфекции, но не избавляться от нее.

Способ, разработанный британскими учеными, пока проходит испытания. О том, когда он может быть внедрен в клиническую практику пока не сообщается.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2014 году 37 миллионов человек в мире были инфицированы ВИЧ, а 34 миллиона умерли от причин, вызванных заболеванием. В России в 2014 году было зарегистрировано более 92 тысяч новых случаев ВИЧ.