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Минздрав РФ предлагает оставить в продаже только йодированную соль

09:03 5.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Минздрав РФ работает над законопроектом, который оставит в товарообращении исключительно йодированную соль, сообщают «Известия».

Это связано с результатами исследования специалистов ФГБУ «Эндокринологический научный центр». Они показали, что практически каждый россиянин страдает от дефицита йода в организме, а каждый 20-й ребенок имеет диагноз «зоб».

Отмечается, что среднестатистическое потребление йода на одного человека в России составляет 80-100 мкг в сутки, тогда как необходимый минимум — 150-250 мкг/сутки. Наиболее сильно дефицит йода наблюдается в горных регионах страны. Также есть существенные различия между жителями городов и сел, так как в городах питание людей более разнообразно.

«Йодированная соль — главное средство йодной профилактики. Делать выбор между обычной и йодированной солью — тоже самое, что размышлять, о том, пить из лужи или из крана. Человек не должен задумываться о том, содержится ли йод в соли или нет, как он не задумывается о наличии хлора в водпроводной воде», - заявили эндокринологи.

По их словам, в 1950-е годы в России была создана система противозобных диспансеров, а вся соль в стране была йодированной. Однако после распада СССР повсеместно йодировать соль перестали.

На данный момент, закон о повсеместном йодировании соли принят в более чем 110 странах мира. На территории бывшего СССР соль без йода продается только в России и на Украине. 

Темы: Питание и диеты, Помоги себе сам: забота о своем здоровье, Здоровье, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 12:18
Главное

чтобы население кушало соль исключительно из карьера гоподина Чайки, а йодированная она или нет- не так важно.
05.10.2016, 11:41
Минздрав РФ

В связи с успешно развивающимся импортозамещением считать вредными продуктами колбасу из мяса и молоко из молока.
05.10.2016, 11:22
Ирина

Что ж врать то про всю соль в СССР. Для засолки используется ТОЛЬКО НЕ ЙОДИРОВАННАЯ!!
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