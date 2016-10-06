Правительство потребовало от фармакологических компаний снизить цены, пишут СМИ со ссылкой на источники на рынке и в Федеральной антимонопольной службе.

В частности, чиновники начали переговоры с компаниями, которые производят лекарства для лечения ВИЧ и редких онкологических заболеваний. В переговорах участвуют Минздрав, Минпромторг и ФАС.

Проблема завышенных цен действительно существует, подтвердил в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

«Давняя достаточно история. Началось все с того, что ФАС провела исследования и сопоставила цены на дорогостоящие лекарственные препараты в России и в других странах. Собственно, сравнивались одни и те же лекарственные препараты в одних и тех же дозировках и фасовках. И ФАС выявила, что в России цены в ряде случаев гораздо выше, чем в референтных странах, с которыми она проводила вот этот анализ», – рассказал об исследованиях Николай Беспалов.

Также он отметил, что решение о проведении переговоров с фармакологическими компаниями - самое верное из возможных.

«Проблема, на самом деле, имеет место быть, поэтому естественно возникает некое желание на это повлиять. По сути, это хорошо, потому что до сих пор, за всю современную историю российского фармрынка, это первая серьезная попытка что-то делать с ценами на лекарственные препараты, каким-то образом повлиять на эту ситуацию. Но и здесь отрадно, что начинают не с силовых мер или с какого-то давления, а начинают с переговоров», — добавил он.

Отметим, на закупку жизненно важных лекарств в этом году из бюджета было выделено более 27 млрд рублей.