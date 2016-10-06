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Правительство потребовало от фармакологических компаний снизить цены

08:55 6.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство потребовало от фармакологических компаний снизить цены, пишут СМИ со ссылкой на источники на рынке и в Федеральной антимонопольной службе.

В частности, чиновники начали переговоры с компаниями, которые производят лекарства для лечения ВИЧ и редких онкологических заболеваний. В переговорах участвуют Минздрав, Минпромторг и ФАС.

Проблема завышенных цен действительно существует, подтвердил в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

«Давняя достаточно история. Началось все с того, что ФАС провела исследования и сопоставила цены на дорогостоящие лекарственные препараты в России и в других странах. Собственно, сравнивались одни и те же лекарственные препараты в одних и тех же дозировках и фасовках. И ФАС выявила, что в России цены в ряде случаев гораздо выше, чем в референтных странах, с которыми она проводила вот этот анализ», – рассказал об исследованиях Николай Беспалов.

Также он отметил, что решение о проведении переговоров с фармакологическими компаниями - самое верное из возможных.

«Проблема, на самом деле, имеет место быть, поэтому естественно возникает некое желание на это повлиять. По сути, это хорошо, потому что до сих пор, за всю современную историю российского фармрынка, это первая серьезная попытка что-то делать с ценами на лекарственные препараты, каким-то образом повлиять на эту ситуацию. Но и здесь отрадно, что начинают не с силовых мер или с какого-то давления, а начинают с переговоров», — добавил он.

Отметим, на закупку жизненно важных лекарств в этом году из бюджета было выделено более 27 млрд рублей.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Фармацевтика в России, Министерство здравоохранения РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 11:58
Татьяне

никто ничего не сделает. Цена часто высока не из-за себестоимости многих лекарств, а от величины накруток.
Если правительство такое заботливое, пусть организует ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АПТЕКИ, где торговая наценка будет не зашкаливающая, как сейчас, а фиксированная и вменяемая.
Закупки напрямую от производителей, без перекупщиков.
И пусть в каждом городе эти аптеки будут ОБЯЗАТЕЛЬНО, наряду с коммерческими...если конкуренты не подожгут)))
Вот увидите, они будут иметь огромный оборот. Народ будет к ним валом валить.
*
ДАЕШЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АПТЕКИ!
06.10.2016, 11:48
непу

спрос на дешевые лекарства ОЧЕНЬ велик. Оборот большой.
06.10.2016, 10:48
Евгений В

"Правительство потребовало!"
Ну разве это еще не вызывает сильнейший хохот?
Главу Правительства РФ срочно на пьедестал с вытянутой рукой, указывающий правильную дорогу алчным торгашам.
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