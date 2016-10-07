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В России приостановлена продажа «Авастина» из-за потери зрения пациентами

08:42 7.10.2016
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Росздравнадзор приостановил продажу на территории России лекарственного препарата «Авастин», сообщает ТАСС.

Причиной приостановки реализации «Авастина» стал инцидент с частичной потерей зрения у нескольких пациентов клиники при институте глазных болезней им. Гемгольца.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании опубликованных в СМИ сведений о причинении вреда здоровью граждан сообщает о приостановлении реализации лекарственного препарата «Авастин» (концентрат для приготовления раствора для инфузий 100мг/4мл)» - говорится в сообщении Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора предписано обеспечить контроль за выявлением и изъятием из обращения лекарственного препарата.

Ранее в СМИ появилась информация о частичной потере зрения у 11 пациентов клиники Гемгольца после введения им «Авастина». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело для проверки данного инцидента. Назначены необходимые судебно-экспертные исследования по установлению степени вреда здоровью и изучению химического состава препарата.

Все пострадавшие пациенты были прооперированы и сейчас чувствуют себя удовлетворительно.

Темы: Происшествия, Здравоохранение и медицина в России, Лекарственное обеспечение в России, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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